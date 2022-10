Monticello Amiata: Ritorna il Gustatrekking Terramare arrivato ormai alla nona edizione, un modo per scoprire la Maremma, a piedi e attraverso i sensi, in un periodo dell'anno che vede protagonisti i colori e i prodotti tipici del territorio. La prima tappa è dedicata alla festa della castagna di Monticello Amiata sabato 8 Ottobre alle ore 14.30

Per chi si fermerà a mangiare alla festa "in collaborazione con la pro loco di Monticello Amiata" verrà applicato un sconto del 10%. Trekking ad anello nella Riserva Naturale di Poggio all'Olmo (Cinigiano). Itinerario di circa 8 km di media difficoltà. Ritrovo ore 14.30 a Monticello Amiata. Rientro previsto in paese per le ore 18.00. Necessaria attrezzatura personale: scarpe da trekking, zaino da escursione con almeno un litro d'acqua, piccolo snack, cappellino da sole, una maglietta di ricambio. Quota di partecipazione: adulti 10 €, i giovani fino ai 12 anni non pagano, dai 13 ai 16 anni 5 €.

Associazione Terramare - UISP: Tel. 3402600957 - 3381784255 - www.terramareitalia.it