Rita Bernardini (Gruppo Misto): Celebrazione Santa Barbara

Grosseto: “Santa Barbara rappresenta la capacità di affrontare il pericolo con fede, coraggio e serenità anche quando non c'è alcuna via di scampo. È stata eletta, infatti, patrona dei Vigili del Fuoco, in quanto protettrice di coloro che si trovano “in pericolo di morte improvvisa” Grazie ai nostri Vigili del Fuoco che sono sempre a disposizione della popolazione. Grazie per il vostro costante impegno nella prevenzione dei rischi, grazie perché siete sempre fedeli ai valori della Costituzione.



Grazie perché vi ritrovate a soccorrere persone in stato di pericolo e molte volte alcuni dei vostri colleghi ci hanno perso la vita. Una preghiera per i nostri eroi che nel loro lavoro hanno lasciato le famiglie. Una preghiera per tutti voi e che il vostro lavoro venga sempre onorato", a dirlo è Rita Bernardini, Consigliere Comunale, Gruppo Misto di Minoranza.