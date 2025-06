Risultato incredibile e prestigioso per Villa Sforzesca nella classifica finale del Concorso “I Luoghi del Cuore FAI 2024”

Castell'Azzara: Villa Sforzesca ottiene un risultato prestigioso e, probabilmente inaspettato per il numero di voti raccolti, partecipando al Concorso “I Luoghi del FAI 2024”. Con 4097 voti (più del triplo del numero degli abitanti del Comune!) Villa Sforzesca si piazza al secondo posto nella Provincia dí Grosseto, al quinto posto nella Regione Toscana e al centotrentanovesimo nella classifica nazionale.

Numeri da capogiro per il piccolo comune alle pendici del Monte Amiata. Un risultato impensabile fino a pochi mesi fa, ottenuto grazie all’impegno, alla dedizione e all’amore per il proprio territorio del comitato “Sosteniamo Villa Sforzesca”, nato spontaneamente proprio con l’intento di porre sotto i riflettori a livello nazionale la splendida villa fatta costruire nel 1576 dal Cardinale Alessandro Sforza.

Il merito per il raggiungimento di questo incredibile traguardo ovviamente non va solo al Comitato ma anche a tutte le associazioni del territorio e a tutti coloro che, credendo nel progetto, a macchia d’olio hanno coinvolto familiari, amici e conoscenti non solo per votare ma, soprattutto, per mettere in risalto l’importanza di preservare un edificio di così grande valore storico e architettonico.

Il risultato ottenuto consentirà inoltre di accedere ai bandi del FAI per ricevere fondi volti a valorizzare la Villa attraverso progetti di restauro e di promozione. La Comunità di Castell’Azzara può sicuramente dirsi orgogliosa per il traguardo raggiunto, con la consapevolezza che questo non è il traguardo finale, ma soltanto il primo passo per riportare Villa Sforzesca ai fasti e allo splendore che merita.

Per festeggiare questa splendida vittoria e il riconoscimento di Luogo del Cuore FAI Villa Sforzesca sarà straordinariamente aperta al pubblico domenica 15 giugno dalle ore 16:30. Festeggeremo insieme con spettacoli, degustazioni, mostre fotografiche e conferenze. Parteciperanno all’evento anche il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’Assessore Leonardo Marras, oltre alla Delegazione del FAI di Grosseto.