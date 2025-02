Sport Risultati e classifica 3^ categoria. In testa finisce in parità (1-1) il derby Rispescia-Alberese 23 febbraio 2025

Grosseto: Risultati e classifica 3^ categoria. In testa finisce in parità il derby Rispescia-Alberese. Anche l'Aurora Pitigliano non va oltre il pari a Civitella. Benissimo, invece, Alta Maremma che vince a Semproniano e Capalbio che porta a casa tre punti preziosi contro l'Atletico Grosseto. Questi i risultati del 21esimo turno: Atletico Grosseto-Capalbio 1-3, Batignano-Sticciano 0-1, Scansano-Montiano 1-0, Orbetello Scalo-Braccagni 1-1, Civitella-Aurora Pitigliano 1-1, Rispescia-Alberese 1-1, Semproniano-Alta Maremma 0-3. Riposava: Ribolla Classifica: Alberese 43, Pitigliano 42, Alta Maremma 41, Capalbio 36, Rispescia 34, Braccagni 30, Batignano 28, Ribolla 26, Civitella 25, Atletico Grosseto, Scansano 23, Montiano 20, Sticciano 19, Orbetello Scalo 11, Semproniano 7

