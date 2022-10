Risultati del weekend di Pallavolo Grosseto

Grosseto: Le bimbe del Presidente Tinacci guidate da Ilaria Colella iniziano esattamente come avevano terminato.

"Vittoria netta, ma non così scontata, al PalAzzurri dove le mie bimbe dimostrano di avere assimilato al meglio il cambio di gioco dettato dalla categoria. Battute dall'alto, inserimento dell'alzatore, centrale di ruolo. La partita mi ha dato la possibilità di poter ruotare tutte le convocate restituendomi alcuni spunti interessanti". Queste le parole di Ilaria Colella al termine dell’incontro. Mettiamo nello score questi primi tre punti con grande soddisfazione.

Le convocate: Giulia Angeli, Clara Balestri, Cecilia Centrella, Odessa Di Rienzo, Gaia Giovani, Noemi Goracci, Sofia Guidoni, Francesca Macchi, Giulia Muzzi, Camilla Peri, Chiara Priori e Maria Vittoria Vegni. Allenatore Ilaria Colella e Dirigente, Lucia Zorzi.





Campionato U16 Donoratico volley 0 Giorgio Peri Grosseto 3.

Altra prestazione molto convincente dell'U16 che si aggiudica i tre punti contro una buonissima Donoratico.

Il campo, da sempre difficilissimo forse per la profondità che si porta sempre via la palla per errori di valutazione, non è sufficiente a far cambiare l'esito dell'incontro. Infatti il coach Stefano Spina mette subito ordine con la richiesta di battute corte e gioco semplice. "Questo è un campo dove ho sempre perso - dice -, la partita non è mai al sicuro fino al suono della sirena finale. E questo ho trasmesso alle mie bimbe, bimbe che hanno risposto perfettamente alla situazione. Le nostre avversarie bene in battuta e nei fondamentali. Ma noi siamo stati superiori in tutti i reparti".

Bene davvero. Sempre concentrate e cattive sono riuscite a condurre facilmente il secondo e a riprendere in mano il primo ed il terzo con bel gioco e con bel carattere.





Campionato U16 Girone A Pallavolo Grosseto 3 Volley Massa Marittima 0.

Vince anche l'altra formazione guidata da Ilaria Fallani.

Bella vittoria e ottima prestazione. "Il primo set siamo partite un po’ contratte - commenta l'allenatrice -, poi abbiamo aggiustato il tiro e vinto un set molto combattuto. Il secondo ed il terzo senza storia dove le mie bimbe hanno giocato un buon volley con tanto divertimento e nonostante due importanti assenze, prendono il largo portando a casa il risultato pieno. È una squadra su cui c’è da lavorare tanto, ma sono sicura che ci darà grandi soddisfazioni durante il Campionato".

Formazione primo set: Mazzei (palleggiatore e capitano), Banchi e Domenichelli (bande), Cinagli (opposto), Tozzi e Cioli (centrali), Pastorelli (libero). Ottimi anche gli ingressi dalla panchina di Di Giovanna, Scotto e Lucarelli che si sono fatte trovare prontissime.

La Società fa gli auguri di un pronto recupero a Giorgia Rossi e Anna Denei.





Campionato Serie B2 Montesport Montespertoli 3 Luca Consani Grosseto 2 (25/20; 22/25; 23/25; 25/19; 19/17)

Terzo turno contro la capolista del girone e la partita non delude le apettative. Luca Consani con partenza affannata, se pur giocando bene commette errori e tiene il Montesport in partita e con un allungo sul finale di set le padrone di casa si portano sul 1 a 0. Ma Santerini e compagne non si scompongono, anzi, il secondo set è giocato ad altissimo livello, la difesa non fa cadere più niente e le fiorentine non sanno più cosa tirare per cercare di mettere palla a terra, ma il nostro muro/difesa è perfetto e ci permette di chiudere il parziale e pareggiare. Il terzo set vede le grossetane partire forte e portarsi sull'11/3 ma Montesport ricuce lo strappo, ma la nostra squadra allunga di nuovo e chiude e si porta in vantaggio 2 a 1. Il quarto parziale è di marca fiorentina , il nostro attacco non riesce a concretizzare le numerose palle difese e la squadra di casa ne approfitta per pareggiare, 2 a 2. Il Montesport nel quinto set, parte forte e con un break di cinque punti si porta sul 13/8, ma le grossetane non mollano, anzi, la panchina da il suo contributo e si arriva sul 14 pari dopo aver annullato un match point alle padrone di casa. È battaglia su tutti i palloni, il Luca Consani sente odore di impresa e si guadagna due match point, ma entrambi annullati dalle fiorentine che ribaltano la situazione e chiudono la partita sul 19/17. Le parole di mister Rossi a fine partita "È stata veramente una maratona, due ore e mezzo di gioco ad altissima intensità, c'è solo il rammarico di non averla portata a casa, ma sono molto contento di quello che abbiamo messo in campo. Potevano chiudere sul 3 a 1 senza aver rubato niente, ma ci è mancato la cattiveria di chiudere la partita nel terzo set e far credere alle fiorentine di potercela ancora fare. Una grande prova di carattere, anche nel quinto dove siamo riuscite a tornare da 8/13 e avere due possibilità per chiudere. Un punto fuori casa in ottica salvezza è positivo, vedo che stiamo crescendo ad ogni partita e prendiamo sempre più consapevolezza dei nostri mezzi. I fondamentali di squadra, muro/difesa, sono diventati il nostro punto di forza, ora c'è bisogno di crescere sulle individualità in attacco che ci permetteranno di fare un ulteriore salto di qualità."

In questa partita si sono finalmente visti gli accorgimenti apportati in allenamento, si è vista quella cattiveria e quella attenzione che farà fare alla nostra formazione un ulteriore salto di qualità

Vi aspettiamo Sabato prossimo alle ore 21 al Palazzetto dove arriverà il Calenzano.





Campionato serie C Giorgio Peri Grosseto 3 Pallavolo Nottolini 1



Bella vittoria della formazione del Presidente Tinacci Guidata da un soddisfattissimo Stefano Spina che, dopo una partenza un po contratta ha, con i suoi aggiustamenti tattici, portato a casa un risultato di tutto rispetto.

" Partiamo molto contratti, non c'è un fondamentale che funziona. Chiedo di semplificare tutto e di fare cose facili fatte bene. Piano piano rientriamo in partita trascinati da una superba Federica Sallei, ci aggiudichiamo il primo set. Nel secondo invece partiamo a razzo, poi il Nottolini recupera, sbagliamo un po' troppo in ricezione e l'attacco non riesce ad essere efficiente così da subire l' 1 a 1. Nel 3°e 4° set, presa la lezione, prendiamo le misure e punto a punto ma sempre sotto controllo andiamo a chiudere la partita per 3 a 1. Ringrazio tutte le mie ragazze ma una parola la spendo volentieri riguardo ai due giovani opposti che mi hanno dato risposte da veterane: Federica Sallei anno 2006 e Kristel Marku anno 2005. Ottima anche la prestazione di Betti che scesa in campo per sostituire Biondi ha lottato con tenacia e amministrato la squadra da veterana". Ha dichiarato Spina a fine partita.

Questa vittoria ci dà coraggio e ulteriore fiducia ed inoltre la conferma che tutta la rosa può giocare e dare il proprio contributo.





Campionato serie D Pallavolo Casciavola - Pallavolo Grosseto 3-0 parziali 25-11 25-19 25-13.

Sconfitta senza appelli quella subita a Cascina dalle nostre ragazze oggi guidate da Maurizio Natalini.

"Gara con troppi errori in ricezione, e nei momenti importanti quando l'avversario veniva ripreso come nel secondo set si sbagliava regolarmente la battuta". Dice Natalini a fine partita. Speriamo di ritrovare smalto in allenamento per provare a smuovere la classifica già dal prossimo impegno.