Ristorazione e pasticceria: ecco i finanziamenti a sostegno delle imprese

Le domande potranno essere presentate a partire dal 1° marzo e fino al 30 aprile 2024



Grosseto: Il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha previsto dei contributi a fondo perduto per sostenere le imprese di eccellenza nei settori della ristorazione e della pasticceria. I finanziamenti, che possono essere impiegate per l’acquisto di macchinari professionali e beni strumentali all’attività d’impresa e per sostenere l’ingresso di giovani under 30 nei settori dell’enogastronomia, della ristorazione e della pasticceria, potranno coprire fino al 70% delle spese totali ammissibili e fino a un massimo di 30mila euro per ogni singola impresa.

Le domande potranno essere presentate a partire dal 1° marzo e fino al 30 aprile 2024. Per maggiori informazioni e per assistenza tecnica è possibile chiamare i numeri 0564 471206 (Luca Storai) e 0564 471204 (Giacomo Pianelli).