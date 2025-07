Rispescia, il Comitato accusa: “Antenna 5G imposta al centro del paese, ignorate scuola e famiglie”

Caracciolo: “Pianificazione urbanistica distorta, il PNRR non sia un alibi per scelte insensate” (Foto commons.wikimedia.org)

Rispescia: “Una forzatura pianificata, che ha ignorato del tutto la presenza di una scuola pubblica e delle abitazioni.” È netto il giudizio del Comitato per lo Sviluppo Sostenibile di Rispescia sulla collocazione della nuova antenna 5G, che sta sorgendo nel cuore della frazione grossetana.

Secondo il presidente del Comitato, Carmine Caracciolo, la vera anomalia risiede nel Programma Comunale degli Impianti di Radiocomunicazione, che nella mappa allegata individua come “zona consentita” all’installazione l’intero centro abitato, inclusa l’area scolastica, senza prevedere alcuna fascia di esclusione, contrariamente a quanto stabilito dallo stesso regolamento comunale.

“È un caso unico nel Comune di Grosseto – sottolinea Caracciolo – altrove le mappe escludono giustamente scuole, luoghi sensibili o strutture sanitarie. A Rispescia no: la scuola primaria, frequentata ogni giorno da decine di bambini, è stata completamente ignorata.”

Il Comitato contesta anche l’incompatibilità urbanistica tra la tutela del paesaggio dell’Area Contigua del Parco della Maremma (che circonda Rispescia e dove l’installazione è vietata) e l’obbligo di sviluppare la rete, che di fatto avrebbe “obbligato” l’operatore a costruire l’antenna vicino alle case.

“Una scelta che capovolge le priorità: invece di proteggere la salute pubblica, si è anteposto il decoro paesaggistico, costringendo l’impianto a finire dentro il paese.”

Il Comitato denuncia anche la mancata valutazione di un sito alternativo già previsto dalla mappa comunale, in zona agricola e separata dal centro abitato. Un’area che, secondo Caracciolo, sarebbe stata più compatibile con i principi di precauzione e tutela sanitaria.

Infine, l’affondo sul PNRR:

“Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non può giustificare scelte cieche o sbrigative. Serve buon senso, partecipazione e rispetto per la vita quotidiana delle comunità. Se no, altro che resilienza: si rischia solo di aumentare il conflitto sociale.”

Il Comitato si riserva di approfondire gli aspetti tecnici e legali dell’iter e annuncia nuove iniziative pubbliche per informare i cittadini e sollecitare risposte da parte dell’Amministrazione.