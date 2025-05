Risparmio: grossetani più formiche che cicale

Il futuro della famiglia e dei figli (26%) è il principale obiettivo di risparmio e investimento dei grossetani. Le soluzioni più considerate? Polizze vita (30%) e mattone (19%).

Roma: Prudenti sì, ma con lo sguardo rivolto al futuro. È il ritratto del rapporto tra grossetani e risparmio che emerge dall’ultima ricerca dell’Osservatorio Sara Assicurazioni.

Nel guardare al proprio futuro economico, infatti, più di un grossetano su due (58%) si dichiara ottimista e fiducioso, un 30% vede un po' di incertezza e solo il 12% si dice pessimista.

Le principali preoccupazioni riguardano soprattutto l’inflazione e i rincari (57%), le tasse (57%), le retribuzioni (45%) e eventualità di imprevisti futuri per sé/la propria famiglia (36%).

Ma quali sono gli obiettivi di risparmio e investimento degli abitanti di Grosseto? Al primo posto, il futuro della famiglia e dei figli (26%), seguito dall’esigenza di far fronte alle difficoltà economiche del presente (21%) e dal desiderio di incrementare il proprio tenore di vita (19%). Solo il 6% dichiara invece un obiettivo di prevenzione, costruendo un capitale per proteggersi da eventuali imprevisti.

Tra le forme di investimento cui guarderebbero i grossetani per incrementare il proprio capitale, le più considerate sono le soluzioni assicurative e previdenziali (30%), che precedono il mattone (19%) e l’investimento nel mercato finanziario (17%).

Dalla ricerca è poi emerso come a Grosseto vi sia un significativo desiderio di informazione su questi ambiti, tanto che il 45% si dice propenso a restare aggiornato anche tramite i social network. Quando si tratta tuttavia di valutare nella pratica decisioni di investimento, si conferma fondamentale il ruolo dei consulenti professionisti (38%), seguiti dai familiari (15%) e dalla propria banca (15%).

“La nostra ricerca evidenzia una buona propensione degli abitanti di Grosseto a investire nel proprio futuro e in quello della propria famiglia, con una chiara preferenza per soluzioni che garantiscano sicurezza (40%) e rendimenti (30%)” - dichiara Emiliano De Salazar, Direttore Vita di Sara Vita – “Le polizze assicurative per il risparmio e l’investimento rappresentano un’opportunità per far crescere il proprio capitale in modo vantaggioso, professionale e flessibile, adattandosi agli obiettivi e agli orizzonti temporali di ciascuno. In questa direzione, anche il welfare aziendale può giocare un ruolo chiave: non a caso, quasi 8 grossetani su 10 apprezzerebbero l’inserimento di queste soluzioni tra i benefit offerti dal proprio datore di lavoro”.

*Indagine CAWI condotta dall’istituto di ricerca Nextplora su di un campione rappresentativo della popolazione italiana per quote d’età, genere ed area geografica.