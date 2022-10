“Risorse nuove e riorganizzazione: il sistema sanitario altrimenti non sta in piedi”

L’appello dell’Anaao Toscana dopo le affermazioni dell’assessore Bezzini sulla mobilitazione dei lavoratori



Firenze: La Segreteria regionale dell’Anaao-Assomed Toscana accoglie con soddisfazione le dichiarazioni dell’assessore alla Salute, Simone Bezzini, in merito alla sua condivisione degli obiettivi della mobilitazione dei lavoratori della sanità in programma sabato 29 ottobre a Roma.

Tuttavia, non possiamo non rilevare che - nonostante sia aperto da tempo un tavolo di concertazione tra le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e sanitaria e l’ente regionale, e che i lavori procedano anche alacremente, per raggiungere gli obiettivi che abbiamo condiviso, è necessario superare alcuni elementi ostativi che sono sorti durante il percorso.

"È bene che i cittadini sappiano che, nonostante gli sforzi messi in campo da tutte le parti in causa, se non si investono risorse fresche nel sistema e non si procede ad una revisione della sua organizzazione, è in grave pericolo la tenuta del sistema sanitario: regionale e nazionale. Purtroppo non possiamo più permetterci di sprecare neanche un euro per tenere in piedi attività e servizi contro tutte le evidenze scientifiche e che per garantire quel bene prezioso che è la salute, non si può pretendere di dare sempre e ovunque tutto a tutti, ma garantire, in rapporto al bisogno di ciascuno, le migliori cure, intendendo con ciò: efficacia, efficienza, tempestività, sicurezza ed esiti.

Come diceva don Milani, non c’è cosa più ingiusta che far parti uguali tra chi uguale non è, e in sanità quello che sprechi per qualcuno, lo togli a un altro che ne avrebbe maggior bisogno. Ci auguriamo quindi che il sostegno dell’assessore, unito alle istanze dei lavoratori della sanità, trovino accoglienza nelle dovute sedi, per provare almeno per una volta a realizzare una delle promesse elettorali che, purtroppo, sembra essere troppo precocemente sparita dall’agenda della politica", termina la nota.