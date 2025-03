"RiSconfinate": Voci di Donne che Cambiano il Presente e Sfidano i Confini alla Libreria Quanto Basta

Il Coordinamento donne ”Licena Rosi Boschi” della sezione ANPI “E.Palazzoli” martedì prossimo, 11 marzo, alle ore 16, presenterà il libro “RiSconfinate” di Stefano Galieni presso la Libreria Quanto Basta.

Grosseto: Nel settembre del 2023 Stefano Galieni ha pubblicato per Left “Sconfinate” in cui ha raccontato l’esperienza di 18 donne diverse per età, provenienza, città di approdo che hanno rotto lo stereotipo bianco sulle donne immigrate che si vorrebbero soltanto relegate in certe attività come quelle di colf o badanti. Questo di “RiSconfinate” non è però un sequel, ma un ulteriore passo in avanti che nasce dall’incontro con altre “sconfinate” che si sono ribellate al patriarcato e al suprematismo. Passo in avanti rappresentato dal fatto che queste donne non si sono fermate ad una propria collocazione nel presente, ma hanno provato e provano a cambiarlo. Non si rassegnano alla guerra e al clima d’odio, alla razzializzazione, reclamano diritti fondamentali, come quello dell’accesso alla cittadinanza e al voto. E se in questo momento così orribile fossero tutte le loro voci e quelle di altre milioni di persone a farci invertire la rotta? A farci superare l’idea di un Occidente che si vuole distinguere dal resto del mondo, la dicotomia del NOI e VOI?

Se ne parlerà con l'autore e alla presenza di una delle intervistate, Alice Oliveira, che risiede a Follonica da più di otto anni. Un pomeriggio destinato a far riflettere.