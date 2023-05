Dalla regione Rischio idrogeologico e temporali, codice giallo per mercoledì 31 maggio 30 maggio 2023

Federico Taverniti Firenze: La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e temporali forti con validità dalle ore 12 fino alle 22 di domani, mercoledì 31 maggio. Le zone interessate sono quelle centro -meridionali.

Oggi, martedì, e domani, mercoledì, modesta instabilità pomeridiana sulla Toscana per infiltrazioni di aria fresca in quota. Nel pomeriggio di oggi possibilità di temporali pomeridiani sulle zone interne centro-meridionali. Colpi di vento e grandinate solo occasionali. Domani instabilità già dalla tarda mattina con temporali in particolare sulle zone centro-meridionali. Possibili colpi di vento e grandinate. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo





