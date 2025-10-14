Riqualificazione del centro storico di Grosseto: approvato il progetto per nuove piante e per la manutenzione dei sottoservizi

Grosseto: L’Amministrazione comunale di Grosseto prosegue nel percorso di valorizzazione e miglioramento del centro storico, cuore culturale, sociale ed economico della città. È stato approvato il progetto di riqualificazione e rinverdimento che prevede la messa a dimora di nuove piante ornamentali e arboree, insieme all’esecuzione di verifiche sui sottoservizi presenti nel sottosuolo e ai necessari interventi di manutenzione.

L’obiettivo è duplice: da un lato incrementare il verde pubblico e migliorare la qualità degli spazi urbani, dall’altro garantire l’efficienza e la sicurezza delle infrastrutture cittadine. Il progetto, del valore complessivo di 150mila euro, sarà realizzato dalla società in house Sistema S.r.l., già incaricata della manutenzione del verde pubblico cittadino, assicurando così continuità e competenza operativa.

“Investire nel verde e nella manutenzione del cuore della città – afferma il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – significa investire nel futuro di Grosseto. Si tratta di un progetto che unisce attenzione ambientale, cura del patrimonio urbano e visione strategica per una città sempre più sostenibile e accogliente”.

“Il centro storico è il simbolo della nostra identità e della nostra storia – dichiara Fabrizio Rossi, assessore al Centro storico –. Con questo intervento vogliamo restituire agli spazi urbani una rinnovata qualità ambientale e paesaggistica, favorendo la vivibilità e la fruibilità quotidiana per cittadini e visitatori”.



