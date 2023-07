Riqualificazione del Castello di Montemassi: inaugurazione giovedi 13 luglio

L’area del castello potrà essere utilizzata per eventi culturali e matrimoni



Roccastrada: Sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione e valorizzazione dell’area interna al Castello di Montemassi che tornerà ad essere fruibile in sicurezza per gli eventi culturali organizzati dall’Amministrazione Comunale. Il castello potrà essere utilizzato anche per la celebrazione di matrimoni civili in quanto inserito tra gli immobili di pregio in cui sarà possibile sposarsi. Giovedi 13 luglio alle ore 18.00, alla presenza del Sindaco Francesco Limatola, avverrà il taglio del nastro al quale seguirà un piccolo aperitivo e la rappresentazione scenica di “Le strepitose donne di Shakespeare” a cura del Laboratorio Teatrale Ridi Pagliaccio di Giacomo Moscato, con Laura Sbrana Adorni e Giacomo Moscato.

I lavori di riqualificazione e valorizzazione finalizzati alla fruibilità del Castello di Montemassi, sono il frutto di un protocollo di intesa con l' Università di Firenze e il Parco nazionale tecnologico e archeologico delle Colline Metallifere con i quali l’Amministrazione Comunale ha portato a termine un percorso per renderlo fruibile a cittadini e e turisti.

L’intervento del valore complessivo di circa 200.000 € finanziati per 100.000 € mediante contributi PSR 2014/20 metodo Leader Misura 7.6.2 attraverso FAR Maremma e 100.000 € con risorse proprie comunali, ha previsto la realizzazione di una piattaforma in legno per una superficie calpestabile di circa 200 mq delimitata da barriere protettive in acciaio corten, la messa in opera di un cancello di ingresso e la predisposizione dell’impianto elettrico.

“Si concretizza finalmente un obiettivo - queste le parole del Sindaco Francesco Limatola - per il quale questa Amministrazione si era spesa fin dall’inizio del mandato. Questo intervento di riqualificazione e valorizzazione che apre alla possibilità di fruire del Castello di Montemassi per l’organizzazione di eventi culturali e di promozione del territorio e delle sue peculiarità, è da anni al centro delle nostre attenzioni: contribuirà senz’altro a restituire a questo luogo magico quel valore aggiunto sul quale poter investire in futuro in termini di immagine. Il Castello, grazie all’approvazione di uno specifico regolamento comunale, è stato individuato anche come luogo ove potranno essere celebrati i matrimoni e sono certo che saranno molte le coppie che sceglieranno questa location per pronunciare il loro si”.

“Approfitto per ringraziare l’Università di Firenze dipartimento Architettura e il Parco Nazionale delle Colline Metallifere - conclude Limatola - con i quali abbiamo stipulato una specifica convenzione che ha portato alla realizzazione di questo progetto finalizzato alla valorizzazione dell’immagine del Castello di Montemassi che deve rappresentare la porta di ingresso alla straordinaria bellezza del nostro splendido territorio”.