Riprogrammata la "Caccia al tesoro"

Redazione Grosseto: Le avverse previsioni meteo hanno spinto l’Amministrazione comunale e gli organizzatori dell’evento a rimandare l'iniziativa, in programma la scorsa domenica, 21 maggio.

Il programma della “Caccia al tesoro fotografica” resta invariato, così come la metodologia di iscrizione. I partecipanti, che partiranno da piazza Baccarini (di fronte al Museo Archeologico), verranno divisi in squadre e affronteranno degli indovinelli riguardanti un numero concordato di punti di interesse (storico-culturale-artistico), che dovranno poi fotografare. Le prime tre squadre, classificate in ordine di arrivo ed esattezza di tutte le risposte, riceveranno dei premi. La gara sarà gratuita e aperta a tutti. Parte del ricavato sarà donato al Comitato Provinciale Misericordie Grossetane ODV. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 338 451 5990 oppure scrivere un'email all'indirizzo grosseto@csi-net.it

