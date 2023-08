Cronaca Ripristinate le linee telefoniche del Comune 30 agosto 2023

Castiglione della Pescaia: Ripristinate le linee telefoniche comunali, interrotte nei giorni scorsi per lavori di manutenzione.

Sono nuovamente attivi i numeri del palazzo del Comune e del cantiere comunale. Rimane disattivato per altri 10 giorni solo il numero della Polizia Municipale. Per comunicare con la Polizia municipale è necessario chiamare il numero 0564 927111 e successivamente, quando richiesto dal risponditore, digitare 2.

