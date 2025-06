Riprendono le visite scolastiche al Consultorio di Via Don Minzoni

Un team multidisciplinare a disposizione dei ragazzi e delle studentesse

Grosseto: Tornano le visite al Consultorio di Grosseto. Con la conclusione dell’anno scolastico il dipartimento per l’Educazione alla salute ringrazia chi ha collaborato alla ritorno di questa attività che si era interrotta da quattro anni. Le scuole sono tornate a visitare la struttura del Consultorio territoriale di Via Don Minzoni.

L'iniziativa è stata resa possibile grazie alla disponibilità della Scuola secondaria di primo grado "Dante Alighieri" dell’Istituto Comprensivo Grosseto 4, che ha scelto di sensibilizzare i propri studenti su temi fondamentali come l’affettività, la scoperta della sessualità, il consenso e la conoscenza dei cambiamenti del corpo legati all’adolescenza.

L’attività è stata realizzata in collaborazione con il dipartimento per l’Educazione alla salute di Grosseto che, attraverso l’intervento dei professionisti e delle specialiste, ha offerto formazione ed esperienza direttamente in classe.

«Un ringraziamento particolare va anche al personale del Consultorio, che con professionalità e impegno ha illustrato ai ragazzi i numerosi servizi offerti gratuitamente alla cittadinanza, rivolti in particolare alla fascia di età compresa tra i 13 e i 25 anni», sottolinea Guya Monti, direttrice Uos Educazione alla salute dell’area dipartimentale Promozione ed etica della salute per l’area Grossetana.

Apprezzamento è stato espresso nei confronti delle dottoresse Claudia Cotoloni, igienista e Responsabile del consultorio; Serena Tornitore, psicologa; Eleonora Corsi, psichiatra; Francesca Falconi, coordinatrice e Linda Rahel Luthi, ostetrica.

«Grazie al loro quotidiano contributo - dichiara la dottoressa Monti - il Consultorio si conferma un presidio sanitario attento, accessibile e vicino ai bisogni delle ragazze e dei giovani e dell’intera comunità».