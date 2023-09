Riprendono con gli incontri dei "Pomeriggi Culturali a Villa Donati"

Grosseto: I Pomeriggi Culturali a Villa Donati riprendono con gli incontri di fine estate-inizio autunno.

I primo sarà il 7 settembre alle ore 18.00 su "I mitici anni 60". In occasione del riordino della raccolta documentaria nella piccola biblioteca “il girasole” a Villa Donati, da ”STORIE DI VITA” ascolteremo brani e musiche inedite della Band “PIU' DI LA' CHE DI QUA”. Un modo originale per ricordare pillole di storia cittadina vissuta da una generazione ancora oggi in grado di testimoniare, con efficacia, uno spaccato culturale di quegli anni presente nel DNA del capoluogo maremmano e sicuramente da non dimenticare. Non ci sarà un relatore ma l'evento sarà gestito tutto dai partecipanti che, con l'aiuto della giornalista Mirella Rossi, ricorderanno episodi di goliardia giovanile, come si divertivano i giovani nei favolosi anni '60, gli amori possibili di quegli anni, i sogni per il futuro e i progetti... se c'erano. Ed altro ancora. Un delizioso buffet concluderà la serata.

(foto di repertorio)