Ripartono i campus estivi promossi dal Comune di Scarlino

“Scarlinando” inizia da lunedì 15 luglio: le attività andranno avanti fino al 9 agosto



Scarlino: Riprendono le attività estive promosse dal Comune di Scarlino e dedicate ai bambini dai 3 ai 12 anni. Da lunedì 15 luglio a venerdì 9 agosto torna appunto “Scarlinando”: i centri estivi andranno avanti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16.30 fino a venerdì 9 agosto. Le famiglie avranno a disposizione anche i servizi di trasporto e di mensa: la sede delle attività sarà prevalentemente il borgo di Scarlino, il luogo di ritrovo e relax sarà la scuola primaria di via Citerni. Il servizio è stato affidato alla cooperativa Arcobaleno. Tra le attività sono anche previsti laboratori in collaborazione con i Musei di Scarlino.

«Le attività studiate per i nostri bambini – spiega il vicesindaco Michele Bianchi – sono molto variegate, con esperienze di tipo socio-educativo, artistico-laboratoriale, ludico-sportivo. Dallo sport, al mare, passando per l’allevamento di asini amiatini delle Bandite, per poi scoprire la storia di Scarlino, la sua natura, leggendo e divertendosi con tanti laboratori manuali organizzati anche con la collaborazione dei nostri Musei di Scarlino. Il fine ultimo è la loro socializzazione e crescita, attraverso esperienze adatte alla loro età che metteranno loro in contatto con la cultura scarlinese, in particolare con il borgo, e l’ambiente che ci circonda. Il calendario è molto ricco e siamo certi che sarà all’altezza delle aspettative delle famiglie». “Scarlinando” si integra con il progetto “Il cielo è di tutti” che coinvolge i Comuni di Follonica, Massa Marittima, Gavorrano, Scarlino, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada tramite il prezioso partenariato della Conferenza zonale per l’istruzione delle Colline Metallifere, e la cooperativa Arcobaleno è capofila del progetto.