Ripartiti oltre 4 milioni di euro destinati a medici per certificazioni di infortunio

Firenze: Sono state attribuite le risorse trasferite dall’Inail al Servizio sanitario regionale e destinate ai medici dipendenti per l’attività di compilazione e trasmissione dei certificati di infortunio e malattia professionale. La giunta della Regione Toscana ha ripartito gli importi approvando una delibera proposta dall’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini.



Un tempo Inail provvedeva attraverso le aziende a ristorare i medici per la compilazione delle certificazioni. Oggi la procedura a livello nazionale è stata modificata e Inail trasferisce queste risorse al fondo sanitario per poi essere assegnate alle Regioni in quota parte. A quest’ultime spetta quindi il compito di distribuire i fondi alle aziende locali in modo proporzionale ai certificati redatti, destinando risorse che incrementano i fondi contrattuali aziendali la cui ripartizione all’interno delle singole aziende è definita con la contrattazione collettiva integrativa.

L’intesa per la ripartizione regionale è stata raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni, a maggio 2022. Tuttavia per la distribuzione delle risorse alle aziende si è dovuto attendere la trasmissione, da parte della direzione regionale Inail Toscana, dei dati dei certificati emessi, divisi per azienda.

“Un ringraziamento agli uffici e alle organizzazioni sindacali per aver condiviso il percorso di confronto che ha portato all’individuazione dei criteri di ripartizione e alle modalità di assegnazione delle risorse alle aziende sanitarie” commenta l’assessore Bezzini. Per la Toscana si tratta di oltre 4 milioni e 732 mila euro che riguardano gli anni 2019, 2020 e 2021.