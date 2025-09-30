Riparte nelle scuole italiane Cinefrutta, il Festival della Sana Alimentazione

Sulla scia del grande successo riscosso nel luglio scorso al Giffoni Film Festival, durante il quale si è tenuta una presentazione del progetto davanti a centinaia di ragazzi facenti parte della giuria del festival del cinema per ragazzi più famoso al mondo, torna nelle scuole italiane “Cinefrutta”, il Festival che unisce creatività e educazione alimentare, con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani sull’importanza di uno stile di vita sano, attraverso la realizzazione di brevi video a tema.

Giunto alla sua tredicesima edizione, il concorso è promosso dalle Organizzazioni di produttori Agriverde, AOA, AssoFruit Italia, Costieragrumi, La Deliziosa e Terra Orti, in collaborazione con il Giffoni Film Festival. L’iniziativa è rivolta alle scuole secondarie di primo e secondo grado dell’Unione Europea.

Il concorso invita studenti e docenti a mettersi in gioco, realizzando cortometraggi che promuovano il consumo di frutta e verdura e, più in generale, una corretta alimentazione. Ogni classe o istituto potrà partecipare con un massimo di due video, della durata massima di 120 secondi (esclusi titoli di testa e di coda), in formato .mp4 o .avi e risoluzione 1920x1080.

I lavori saranno valutati da una giuria tecnica composta da giornalisti, esperti di cinema e comunicazione pubblicitaria. I corti selezionati parteciperanno alla giornata finale del Festival, in programma per martedì 5 maggio 2026, presso la sala Truffaut della Cittadella del Cinema di Giffoni. L’evento vedrà la presenza di ospiti del mondo del cinema e della televisione.

Durante la cerimonia conclusiva verranno assegnati i premi “Miglior cortometraggio” ai vincitori delle rispettive categorie (scuole secondarie di primo e secondo grado). Inoltre sarà conferito il “Premio Facebook” al cortometraggio che riceverà il maggior numero di like sulla pagina social ufficiale del Festival, e il “Premio del pubblico” assegnato in base ai voti del pubblico presente in sala.

Le scuole interessate dovranno inviare i materiali entro e non oltre il 31 marzo 2026 alla segreteria di Cinefrutta Festival.

Per maggiori informazioni si possono consultare il sito web www.cinefrutta.it e la pagina Facebook https://www.facebook.com/cinefrutta o telefonare al numero 0828302142.