Riparte il laboratorio teatrale di Canguasti Teatro

Civitella Paganico: Al via la seconda edizione del laboratorio teatrale di Canguasti Teatro martedì 19 marzo a Civitella Marittima, col patrocinio morale del Comune di Civitella Paganico.



Il laboratorio si svolgerà dal 19 marzo al 3 giugno 2024, a cadenza bisettimanale, per terminare con una fase intensiva di prove ed allestimento dello spettacolo evento di apertura della Sagra Dell'Alta Maremma – Palio Storico dei Carretti a Civitella Marittima dal 14 al 16 giugno 2024.

Direttore artistico del CanguastiTeatroLab 2024 è Felice Panico, regista, autore e attore già collaboratore fra gli altri di Maurizio Scaparro e Ferzan Ozpetek. “Le sessioni del laboratorio avranno come oggetto l'apprendimento delle modalità dell’essere umano in situazione di rappresentazione scenica – spiega il regista Felice Panico – Lo scorso anno ci siamo cimentati nella ricostruzione storica e il teatro medievale. Per l'edizione 2024 realizzeremo lo spettacolo Il Cantinone Teatrale liberamente ispirato alla commedia La Cucina di Arnold Wesker. Trasporteremo le atmosfere del multiforme melting pot londinese nelle cantine maremmane, raccontando con divertita ironia le storie e gli intrecci che animano la preparazione delle feste estive della zona – prosegue il regista - Forti del risultato ottenuto nella passata edizione del laboratorio stiamo sviluppando nuove positive sinergie con le altre realtà che operano sul territorio, mi vengono in mente la già consolidata collaborazione con la proloco civitellina e la nascente sinergia con la proloco di Pari, associazione Sette Colli. E' nelle intenzioni di tutti noi contribuire all'arricchimento della proposta culturale creando anche nuove occasioni di aggregazione per le comunità maremmane”.

Il laboratorio teatrale di Canguasti Teatro è rivolto ai residenti di Grosseto e provincia dai 14 anni in su senza limiti di età. L'appuntamento è martedì 19 marzo alle ore 19,00 presso la sala prove teatro comunale di Civitella Marittima (GR) in via 1° Maggio, 12.