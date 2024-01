Sport Riparte il campionato di A1 con il Circolo Pattinatori impegnato in via Mercurio con Bassano 5 gennaio 2024

Grosseto: Archiviato il girone d’andata con il blitz del Forte dei Marmi a Monza, che ha regalato ai versiliesi il titolo di campione d’inverno, il massimo campionato di hockey pista inizia sabato sera la fase discendente della stagione, con il Circolo Pattinatori Grosseto Edilfox impegnato alle 20,45 sulla pista Mario Parri di via Mercurio contro l’Ubroker Bassano, che occupa l’ultimo posto utile per i playoff (il decimo), ma che con 13 punti sta viaggiando un po’ al di sotto delle aspettative. Il recente cambio sulla panchina, con Roberto Zonta al posto di Miguel Viterbo, ha cambiato il volto alla compagine giallorossa, sconfitta di misura dal Trissino (3-2) nell’ultimo incontro prima della sosta.

I ragazzi di Michele Achilli saranno quindi attesi a un incontro impegnativo, contro un avversario intenzionato a riprendersi un posto tra le migliori del torneo. All’andata, al Pala Ubroker, i grossetani si sono imposti per 4-2 con reti di Saavedra, Cabella, Franchi, De Oro. L’Edilfox è reduce da tre sconfitte di fila in campionato (contro Trissino, Sandrigo e Forte dei Marmi), inframezzate dal bel successo di Coppa con l’Igualada e da sabato sera cercherà di ripartire con confermare i risultati della passata stagione. Il terzo posto occupato da Follonica e Sarzana (in attesa della decisione del giudice dopo il ritiro del Vercelli) è appena a tre punti e basterà quindi ritrovare il ritmo giusto per tornare in alto.

«Si riparte con lo spirito dell’inizio di stagione – sottolinea il presidente Stefano Osti - cercando di dimenticare il prima possibile le gare del finale d’andata, che non sono state particolarmente fortunate, sia nella prestazione che nel risultato. Mi auguro che questa sosta abbiamo fatto riprendere la migliore condizione». «Il Circolo Pattinatori torna in pista – dice invece l’allenatore biancorosso, Michele Achilli - con la voglia di fare un bel girone di ritorno e di confermare quanto fatto fino a ora e possibilmente migliorarlo. Il Bassano è una buona compagine, che arriva in Maremma piena di entusiasmo dopo il cambio di allenatore, che ha dato nuovi stimoli. Sarà una squadra difficile da affrontare; loro hanno sicuramente tutto da guadagnare. All’andata fu una partita strana: il Bassano era privo di un paio di persone. Un match che fa poco testo. Abbiamo vinto ma senza entusiasmare». «In queste settimane di pausa – prosegue mister Achilli - abbiamo cercato di mettere un po’ di benzina per arrivare tranquilli a fine anno, avevamo bisogno di riprendere la preparazione, di ricaricare le pile. Abbiamo fatto un bel lavoro, grazie anche al nostro preparatore atletico Stefano Chirone. Le ultime tre sconfitte sono state assorbite da tutti, fanno parte del gioco, le squadre sono vicinissime in classifica. Nulla è compromesso insomma».

La sosta natalizia ha consentito alla squadra di recuperare qualche acciacco, un po' di affaticamento, per tornare a brillare in questo girone di ritorno. I convocati: Català, Sassetti; Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella, Thiel, Cardella. Arbitri: Matteo Galoppi e Alfonso Rago.



