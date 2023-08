Riparte Girogustando, l'evento enogastronomico di Confesercenti

Grosseto: Pizza e panino gourmet e poi una cooking lesson per scoprire tutti i segreti del tortello maremmano. Girogustando torna a settembre ed è più ricco che mai. Otto cene, una delle quali, per la prima volta, ospiterà un ristorante ligure per un confronto tra piatti di mare, due cooking lesson dedicate agli studenti dell'istituto Alberghiero e infine una lezione per insegnare a chi vorrà imparare come si fanno i tortelli maremmani.



Questo, dei tortelli, è tra l'altro un progetto molto importante di Confesercenti che vuole arrivare al riconoscimento dell'Igp.

Agli studenti, invece, gli chef spiegheranno come riprodurre due piatti presentati durante le serate.

La rassegna Girogustando in Maremma è un tour enogastronomico nei ristoranti della provincia di Grosseto. L'iniziativa mette in contatto i ristoratori locali con chef di altre parti d'Italia, per menù a quattro mani che costituiscono un incontro tra culture culinarie differenti.

Il format prevede un ristorante ospite, quello locale, e uno chef da fuori provincia. Il fine è quello di valorizzare prodotti locali di qualità. L'iniziativa è realizzata da Cat Confesercenti Toscana, con Confesercenti Grosseto, Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno attraverso Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove il turismo enogastronomico, con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.





Tra le novità più gustose ci sono la pizza e il panino gourmet. Questo perché la cucina è in continua evoluzione e l'intento è quello di rivolgersi ad un pubblico sempre più vario che abbraccia ogni fascia d'età.

«Anche quest'anno Confesercenti s'impegna con Girogustando a dare un valore aggiunto alle attività di ristorazione ed al nostro territorio - interviene Marco Di Giacopo - Grazie al contributo di Unioncamere e di Regione Toscana a sostegno di questa manifestazione riusciamo non solo a riproporre la formula vincente degli scorsi anni, ma anche ad ampliare il perimetro di Girogustando, inserendo nuovi format come con la serata dedicata al panino gourmet (Centro storico di Grosseto, 16 novembre Pub 13 Gobbi) o rafforzando buone pratiche di successo come le cooking lesson».

Tra l'altro per il primo anno verrà valorizzato anche l'offerta enogastronomica dei ristoranti all'interno degli stabilimenti balneari.

Girogustando oltre che sul territorio maremmano si svolge anche nelle province di Siena e Livorno.

«La finalità di questa iniziativa è duplice – afferma il presidente provinciale Confesercenti Giovanni Caso – veicolare l'enogastronomia che si inserisce nel prodotto turistico della destinazione Maremma, ma anche la ristorazione di qualità e le produzioni agroalimentari e vitivinicole del territorio».

L'intento è quello di valorizzare, assieme ai prodotti, tutto un territorio e le eccellenze che esprime, dai vini (ogni serata vedrà protagoniste due cantine del Consorzio tutela vini di Maremma), ai produttori a filiera corta: l'olio di Seggiano, i legumi, la castagna, il pescato e la carne locale. Si tratta di un vero e proprio tour nella gastronomia per valorizzare la dieta mediterranea.

I vini saranno serviti e spiegati nelle loro proprietà dai sommelier Ais che saranno presenti alle serate.

SETTEMBRE

5 settembre cena al ristorante dello stabiliomento Moby dick di Marina di Grossetoche ospiterà Saporè di Prato.

Il 15 settembre la cooking lesson sul tortello maremmano al ristorante Casa Livia di Grosseto.

Poi si torna sul mare, quello di Castiglione della Pescaia: il 25 settembre appuntamento al ristorante Il 13 ospite Osteria della corte di La Spezia.

Infine il 27 settembre Torre d'Argento, ristorante del boutique hotel Cala piccola di Monte Argentario ospita il Particolare di Siena.

OTTOBRE

A ottobre si parte il 5 con dall'Amiata con il ristorante Fatt'ammano di Santa Fiora che ospita l'Oliosteria la Terrazza di Greve in Chianti.

Il 6 ottobre La vecchia osteria di Gavorrano ospita l'Antica porta di Levante di Vicchio.

Il 12 ottobre la Tavernetta di Follonica incontra Le note di Guido di Arezzo.

Il 19 ottobre il gallinaccio resort Guadalupe di Grosseto ospita Dal falco di Pienza.

NOVEMBRE

Infine il 16 novembre la novità del panino gourmet ai 13 gobbi di Grosseto con Apetito di Livorno.