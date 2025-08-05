Riparte Girogustando in Maremma. Quest'anno sarà presente anche una nutrizionista

Grosseto - Sarà la presenza ad alcune cene evento di una nutrizionista una delle novità più importanti dell'edizione 2025 di Girogustando in Maremma. L'idea è quella di dare alcune indicazioni su una sana alimentazione, che affonda le proprie radici spesso proprio nei principi che seguono i ristoratori: la stagionalità, il chilometro zero, la dieta mediterranea.

La rassegna di incontri tra cuochi ideata da Confesercenti, giunta alla 24esima edizione, dopo l’anteprima primaverile e la pausa estiva, tra settembre e dicembre proporrà altri 18 eventi nei ristoranti di Arezzo, Grosseto e Pistoia, oltre che di Siena. Immutata la formula distintiva: l’anima di ogni evento sarà un menu inedito a 4 mani.

Il format prevede un ristorante ospite, quello locale, e uno chef da fuori provincia. Il fine è quello di valorizzare prodotti locali di qualità. L'iniziativa è realizzata da Confesercenti, Camera di commercio della Maremma e del Tirreno attraverso Vetrina Toscana, il progetto della Regione in collaborazione con Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano i prodotti del territorio.

«In questi anni abbiamo costruito importanti collaborazioni con il mondo della ristorazione e delle produzioni locali in un'ottica di rispetto e valorizzazione delle filiere ben consapevoli di quanto l'enogastronomia contribuisca a qualificare il prodotto turistico Maremma – afferma il vicepresidente provinciale di Confesercenti Massimiliano Mei -. Anche per questo stiamo portando avanti un importante progetto di valorizzazione di un prodotto tipico della nostra terra il tortello maremmano per cui è partito il percorso per il riconoscimento dell'Igp». Ai piatti verranno abbinati, come nelle passate edizioni, i vini di due differenti cantine del Consorzio tutela vini di Maremma. I vini saranno serviti e spiegati nelle loro proprietà da sommelier.

Come ogni anno ci saranno nuovi ristoranti locali ad ospitare gli chef da fuori (quest'anno anche dal Lazio). Torneranno le serate negli stabilimenti balneari, che per Grosseto sono un importante presidio turistico: il 5 settembre la prima serata sarà proprio presso il Bagno Moby Dick. Mentre a fine settembre un altro stabilimento balneare, esattamente il Bagno Moderno, ospiterà da Orvieto, il Labirinto di Adriano, un ristorante particolare perché sorge sopra grotte e cunicoli antichi, di epoca etrusca, con reperti conservati e visitabili dai clienti del ristorante stesso.

Si parte dal mare e si arriva all'entroterra toccando varie zone della Maremma con le loro peculiarità culinarie e prodotti tipici. Torna la pluripremiata chef Maria Probst che sarà ospite del Ristorante Amorvino, la cena che chiuderà la rassegna, a Grilli, nel comune di Gavorrano. Probst, che in passato è stata insignita anche della stella Michelin, ha fatto un percorso culinario e personale che da macellaia l'ha portata a fare una cucina vegetariana e 100% biologica. Si rafforza la collaborazione con l'istituto enogastronomico Leopoldo II di Lorena. Per il terzo anno Girogustando entra a scuola e si fa conoscere dai futuri chef della Maremma con iniziative ed eventi finalizzate alla crescita degli studenti per crescere “i cuochi di domani”.

Insomma, come ogni anno il connubio tra convivialità e buona cucina è garantito sempre in un'ottica che coniuga ricerca e tradizione, stagionalità, tipicità e passione.

Le date: 5 settembre Moby Dick di Marina di Grosseto, 23 settembre Ristorante Il 13 di Castiglione della Pescaia, 29 settembre Bagno Moderno, 9 ottobre la Vecchia Oliviera di Campagnatico, 16 ottobre Aloha restaurant di Follonica, 21 ottobre Casa Livia Grosseto, 30 ottobre Il Melograno di Banditella, 7 novembre Amorvino.