Riparte a Grosseto il corso gratuito Metal Jewel Art: arte, tecnica e formazione per i nuovi artigiani del metallo

Open Day e mostra degli studenti il 30 ottobre al Museolab – Polo culturale Le Clarisse. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 novembre 2025.

Grosseto: Torna a Grosseto il corso Metal Jewel Art – Tecnico della progettazione, creazione e realizzazione di oggetti in metallo anche tramite forgiatura, percorso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) completamente gratuito, finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito del progetto Giovanisì.

“Dopo il grande successo dello scorso anno, che ha visto la partecipazione di tanti creativi e la nascita di progetti di oreficeria artistica e design – dichiara Cristina Frascati (foto 1), direttrice di Formimpresa – torniamo con un corso rinnovato, che unisce la dimensione artigiana alla formazione tecnica, per creare figure pronte a lavorare nel mondo della manifattura di qualità e dell’artigianato contemporaneo”.





“Metal Jewel Art – aggiunge Gabriella A.M. Cartella, maestra orafa e titolare del laboratorio Cartesio – nasce dall’esigenza di tramandare conoscenze, passione e competenze tecniche. È un ponte tra tradizione e innovazione, dove ogni partecipante, indipendentemente dall’età o dal livello di esperienza, può sperimentare, progettare e creare con le proprie mani, scoprendo o riscoprendo la bellezza del mestiere artigiano”.

L’iniziativa, promossa dall’agenzia formativa Formimpresa di Confartigianato Imprese Grosseto, è rivolta ad adulti di ogni età, occupati e non, sia a chi desidera avvicinarsi per la prima volta al mondo dell’arte e dell’artigianato del metallo, sia a chi già opera nel settore e intende formalizzare, ampliare o riqualificare le proprie competenze professionali.

Il percorso punta a formare figure professionali capaci di coniugare arte, design e competenza tecnica nel settore dell’artigianato artistico.

Mercoledì 30 ottobre, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, presso il Museolab – Museo Laboratorio della Città di Grosseto (via Vinzaglio 27, Polo culturale Le Clarisse), si terrà l’Open Day di presentazione del corso.

Durante la giornata sarà inaugurata anche la mostra delle creazioni realizzate dagli studenti che hanno frequentato e concluso la precedente edizione 2024/2025, visitabile fino al 31 ottobre (orario 10-18).

Il nuovo percorso, in partenza a novembre 2025 e della durata di un anno (fino a ottobre 2026), prevede 990 ore complessive:

564 ore di aula/laboratorio

30 ore di accompagnamento

396 ore di stage aziendale

Le iscrizioni sono aperte fino al 15 novembre 2025.

Il titolo rilasciato è una qualifica di livello 4 EQF, spendibile a livello europeo.

Il corso è progettato da Formimpresa di Confartigianato Imprese Grosseto in collaborazione con:

Università di Siena

Fondazione Polo Universitario Grossetano

Polo L. Bianciardi – Scuola Superiore

CARTESIO di Gabriella A.M. Cartella

Il progetto è interamente gratuito grazie ai fondi del Programma regionale FSE+ 2021-2027 e fa parte delle iniziative di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

Info e iscrizioni:



0564 419640 / 0564 419675

formimpresa@artigianigr.it



