Riparbella, Trekking astronomico in occasione dell'Eclissi totale di Luna

Domenica 7 settembre a Riparbella con Green Riders Experience

Riparbella: Domenica 7 settembre nuovo trekking astronomico battezzato “Fascino & Oscurità di un’Eclissi”, un magico percorso tra colline e mare, organizzato dall’associazione Green Riders Experience.

In occasione dell’eclissi totale di Luna, fenomeno raro, sarà possibile partecipare a un’escursione al tramonto, tra i sentieri profumati della macchia mediterranea, in attesa della Luna Rossa che, al calar della sera, sorgerà già immersa nell’ombra terrestre.

Il gruppo camminerà accompagnato dal silenzio del bosco e dalla luce dorata del crepuscolo, fino a raggiungere un punto panoramico da cui inizierà l’osservazione del cielo notturno. Non mancherà la cena tipica con le pappardelle al cinghiale alla riparbellina.

Questa sarà la seconda e ultima eclissi totale dell’anno, avrà una durata di circa 82 minuti: l’astrofilo Gianluca Beccani guiderà i presenti con l’ausilio di un telescopio professionale collegato a maxischermo, per un viaggio tra scienza e mito, tra storie antiche e meraviglia moderna.

Il percorso è ad anello, di circa 10 km, con un dislivello di 280 metri. I primi 6 km saranno in salita graduale, seguiti da una comoda discesa su strada bianca.

Il programma

Ritrovo alle 17:30 alla sede di Green Riders Experience a Riparbella (loc. Il Giardino), partenza alle 18. Alle 19.30-20 Aperitivo con vino bianco del territorio e osservazione astronomica guidata, alle 21.15 cena tipica toscana. Alle 23:30-00:00 rientro alle auto e conclusione dell'evento.

Al termine del trekking, ci sarà la cena al Podere Ortacavoli con tutte le tradizioni culinarie di Riparbella. Piatto forte: le pappardelle al cinghiale, preparate secondo la ricetta tradizionale tramandata dalle storiche cuoche del paese. Per venire incontro alle diverse esigenze alimentari, saranno disponibili anche deliziose opzioni vegane, vegetariane e senza glutine.

L’evento è adatto a tutti, basta un minimo di abitudine a camminare, ed è aperto anche agli amici a quattro zampe (al guinzaglio).

L’iscrizione è obbligatoria: tel. 331 691023, info@greenridersexperience.com



