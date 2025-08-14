Riparbella si prepara per la due-giorni del Ripa Talent Festival

Riparbella si sta preparando per il Ripa Talent Festival. Due giorni, sabato 30 e domenica 31 agosto, di musica, moda e divertimento per tutti ideati e organizzati dalla Proloco.

Riparbella: Sabato 30 agosto si partirà al Campo Carlo Alberto Dalla Chiesa, Riparbella con un evento dedicato ai più piccoli e a tutta la famiglia: la Sfilata dei bambini di Riparbella – storica tradizione del borgo ripresa negli ultimi anni con successo: alle 21.30 i piccoli modelli saliranno in passerella per un momento di moda, allegria e dolcezza. A seguire ci sarà lo spettacolo Voice of Summer con Max De Palm: canzoni, ritmo e grande coinvolgimento per il pubblico.

Domenica 31 appuntamento con la prima edizione di Ripa Factor, il grande concorso che darà spazio a cantanti, musicisti, strumentisti e interpreti di ogni genere. Anche in questo caso l’appuntamento sarà al Campo Carlo Alberto Dalla Chiesa

La giuria tecnica composta da insegnanti di canto, musica e interpretazione decreterà i primi 3 vincitori, il vincitore assoluto sarà scelto dal voto del pubblico e riceverà una scrittura ufficiale per esibirsi al festival La Collina delle Fiabe, in programma il 27 e 28 settembre 2025 a Riparbella. Le iscrizioni sono già aperte, per inviare la propria candidatura (con nome, età, contatto telefonico e talento/numero scelto) è necessario scrivere una mail all’indirizzo proloco.riparbella@gmail.com oppure chiamare il numero 333 1691023.

L’ingresso a entrambe le serate è libero. E sia sabato che domenica, dalle 19:30, si potrà cenare con i piatti della cucina tipica e sfiziosa targata Proloco di Riparbella

Ma non è finita qui, c’è un’altra novità che sta bollendo in pentola: oltre agli spettacoli in programma la Proloco di Riparbella sta organizzando un evento culinario “nell’evento” che esalterà, come sempre, i sapori tipici di Riparbella. Sarà una serata gastronomica in cui la cucina proporrà piatti simbolo come la Zonzellona di cinghiale, oltre ad un’ampia scelta di fritti e altri sapori della tradizione. Il nome ufficiale dell’iniziativa è ancora in fase di definizione, ma sarà pensato per richiamare la genuinità e la tipicità delle ricette riparbelline, con un’attenzione particolare al legame con il territorio.



