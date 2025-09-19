Riparbella, La Collina delle Fiabe 2025. Gli street artist Hitnes&Aris e Tellas incontrano la popolazione

Ecco dove e quando e i murales che realizzeranno

Riparbella: Il Festival La Collina delle Fiabe sta entrando nel vivo. Il progetto – curato da Start Attitude con la direzione di Gian Guido Maria Grassi, il contributo del Comune di Riparbella e la collaborazione della Pro Loco – vede cinque grandi street artist firmare i nuovi murales nel centro storico del borgo. Un work in progress che ha già avuto inizio.

La festa di inaugurazione è, infatti, in programma nel week end 27 e 28 settembre, ma in questi giorni sono partiti gli incontri con la popolazione. Momenti in cui è possibile interagire con gli artisti, in uno scambio reciproco, per poi assistere dal vivo alla nascita dei nuovi murales.

Dopo il primo incontro con Giorgio Bartocci in programma oggi, venerdì 19 (durante il quale il sindaco Salvatore Neri isserà la bandiera ufficiale de La Collina delle Fiabe dando via al festival), domenica 21 settembre, alle 18, l’appuntamento – aperto a tutti – è con Hitnes & Aris in Piazzetta Via della Noce.

Tappa successiva martedì 23 settembre, sempre alle ore 18: Tellas sarà in Piazza Matteotti (zona Bar).

Gli artisti e le opere

Hitnes realizzerà, nel muro di via della Noce-angolo Strada Provinciale 13, il murales dedicato alla natura e gli animali che popolano la collina.

Artista romano, classe 1982, è tra gli esponenti più colti, abili e interessanti della scena street italiana. Da sempre disegnatore, Comincia a dipingere i muri e viaggiare per la sua arte già nel 1996 realizzando graffiti praticamente ovunque, questi si sono poi evoluti in grandi opere e progetti murali. Dai primi anni 2000 collabora con diverse realtà editoriali come illustratore e incisore oltre a partecipare a diversi progetti ed è protagonista di lavori collettivi e svariate personali. Nelle sue rappresentazioni, l’uomo è volutamente assente per lasciare spazio alla natura e agli elementi naturali in tutte le forme, protagonisti indiscussi di mare, terra e aria. Le sue creature artistiche irrompono con ossimorica naturalezza nel tessuto urbano ed extraurbano, mescolandosi alla perfezione in contesti con cui dovrebbero essere in apparente contrasto. Negli anni ha tenuto diversi workshop e corsi di pittura murale, incisione e serigrafia in Italia, Francia, U.S.A. e Australia.

Aris realizzerà sul muro sito in via della Noce un’opera tributo alla storia etrusca, un viaggio tra le origini e l’identità di Riparbella.

Fonte di ispirazione per questo lavoro è Pietro Leopoldo, Granduca di Toscana, il quale pubblicò nel 1789 il suo Saggio di lingua etrusca e di altre antiche d'Italia, guadagnandosi la nomina di R. Antiquario aggregato alle Gallerie. La raccolta Galluzzi rappresenta il primo consistente nucleo di antichità etrusche (principalmente vasi di terracotta e bronzetti), acquistate dal Granduca Pietro Leopoldo nel 1768 per la formazione di un Museo Etrusco presso la Galleria degli Uffizi. Questa raccolta è la prima e più consistente che proviene dal territorio di Volterra e fu trasferita a Firenze nel 1771 per essere esposta nella Galleria degli Uffizi. Di ispirazione sarà anche la collezione del MUSEO C’ERA - Centro Espositivo Riparbella Antica che propone reperti provenienti dall’abitato di Belora, in particolare i vasi, manufatti di vita quotidiana e testimonianza della civiltà etrusca. Aris, inoltre, lavorerà insieme ai bambini e ai ragazzi della Scuola Primaria, che avranno la possibilità di imparare come sia nata la street art, incontrare l’artista e ammirarlo all’opera e poi partecipare ad un laboratorio didattico insieme a lui.

Tellas sarà impegnato in piazza Giacomo Matteotti con un murales dedicato alla cultura del vino, la vite e la sua coltivazione.

Fabio Schirru, nato a Cagliari nel 1985, si laurea a Bologna dove studia all’Accademia di Belle Arti e quindi si trasferisce a Roma dove vive attualmente; cresciuto nelle terre aride e spontanee dell’entroterra sardo, la sua ricerca è la derivante di un’estetica non urbana in cui centrale è la natura con le cui forme crea un particolare intreccio di segni che sconfinano nell’astrazione: foglie, radici e alghe intrecciate tra loro in un complicato groviglio indefinito, da cui le singole immagini affiorano stimolando la fantasia di chi osserva, sembrano invertire il consueto processo antropico di cementificazione e la natura sembra riappropriarsi degli spazi che le sono stati sottratti; considerato nel 2014 dall’ Huffington Post U.S. tra i 25 street artist più interessanti della scena mondiale, tutti i suoi lavori sono concepiti come degli studi, analisi prodotte su diversi “supporti” grandi superfici murali, carte, tele, installazioni e produzioni audio e video.



