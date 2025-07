Riorganizzazione della raccolta rifiuti a Castel del Piano: inizia la consegna dei kit per il porta a porta

Da giovedì 3 luglio si può ritirare il kit di sacchi e mastelli

Castel del Piano: È in partenza la consegna dei kit per la raccolta porta a porta per i cittadini residenti nei centri storici di Castel del Piano e Montegiovi, in cui il nuovo servizio inizierà da lunedì 14 luglio. È possibile ritirare il kit, composto da sacchi, mastelli e materiale informativo con il calendario di esposizione dei rifiuti, da giovedì 3 luglio a sabato 2 agosto (compresi) presso il locale “ex stalla del Poggio”, in piazza Colonna, il giovedì e venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Per chi fosse impossibilitato a ritirare il kit in questo periodo, da sabato 9 agosto a sabato 30 agosto (compresi), sarà possibile farlo presso il piano terra del Palazzo comunale in via Marconi, il sabato dalle 9 alle 13.

Per il ritiro è necessario presentare il codice contribuente (o il codice fiscale dell’intestatario della bolletta rifiuti) e un documento di identità. Nel caso in cui l’utente non possa presentarsi personalmente potrà incaricare una persona di fiducia con una delega scritta.

È previsto in questi giorni anche l’inizio delle consegne dei kit alle utenze non domestiche. Con la riorganizzazione, infatti, per alcune attività si procederà con l’attivazione di una raccolta dedicata, in base alle effettive esigenze di produzione dei rifiuti.

Per maggiori informazioni sono a disposizione il Numero verde di Sei Toscana 800127484, il sito internet www.seitoscana.it e l’app Iren Ambiente (scaricabile gratuitamente sia per sistemi Android che iOS).