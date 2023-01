Cultura & spettacolo rinviato per maltempo a data da definire evento in biblioteca del 24 gennaio 23 gennaio 2023

23 gennaio 2023 116

116

Redazione Rinviato per maltempo a data da definire l’evento in biblioteca in programma il 24 gennaio Massa Marittima: È stato rinviato per maltempo a data da definire la presentazione del libro 𝐺𝑙𝑖 𝐼𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛𝑖 𝑎 𝑆𝑎𝑐ℎ𝑠𝑒𝑛ℎ𝑎𝑢𝑠𝑒𝑛 che era in programma la Giornata della Memoria, m𝑎𝑟𝑡𝑒𝑑𝑖̀ 24 𝑔𝑒𝑛𝑛𝑎𝑖𝑜, 𝑎𝑙𝑙𝑒 17, 𝑖𝑛 𝑏𝑖𝑏𝑙𝑖𝑜𝑡𝑒𝑐𝑎. Rinviata a data da definire anche l'attività gratuita per bambini che era in programma in biblioteca sempre il 24 gennaio, alle ore 17 dal titolo "Una storia per amica, letture animate e laboratorio creativo".



Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cultura & spettacolo rinviato per maltempo a data da definire evento in biblioteca del 24 gennaio rinviato per maltempo a data da definire evento in biblioteca del 24 gennaio 2023-01-23T21:00:00+01:00 122 it Massa Marittima, rinviato per maltempo a data da definire l’evento in biblioteca in programma il 24 gennaio PT1M https://maremmanews.it/media/images/thumbs/x600-annullato-per-maltempo-presentazione-libro.jpg https://maremmanews.it/media/images/thumbs/x600-annullato-per-maltempo-presentazione-libro.jpg Maremma News Grosseto, Mon, 23 Jan 2023 21:00:00 GMT