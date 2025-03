Attualità Rinviati, causa maltempo, i campionati regionali di Robocup Junior 15 marzo 2025

15 marzo 2025 141

141 Stampa

Redazione

Grosseto: A seguito dei fatti alluvionali che hanno colpito la Toscana e stanno creando difficoltà, i campionati regionali di Robocup Junior, previsti per oggi presso il Polo Tecnologico Manetti Porciatti di Grosseto, sono stati rinviati a data da destinarsi. (foto di repertorio) Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Rinviati, causa maltempo, i campionati regionali di Robocup Junior Rinviati, causa maltempo, i campionati regionali di Robocup Junior 2025-03-15T08:00:00+01:00 51 it Rinviati, causa maltempo, i campionati regionali di Robocup Junior. Erano in programma per oggi presso il Polo Tecnologico Manetti Porciatti di Grosseto PT1M /media/images/robocop-manetti-porciatti-3.jpg /media/images/thumbs/x600-robocop-manetti-porciatti-3.jpg Maremma News Grosseto, Sat, 15 Mar 2025 08:00:00 GMT