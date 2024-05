Ambiente Rinviata a venerdì 20 settembre l’iniziativa “un Mare di amici e giornata fondali puliti 2024” 30 maggio 2024

Livorno: L’evento, inizialmente in programma il 31 maggio allo Scoglio della Regina, è stato rinviato a causa delle cattive previsioni di mare e di vento attese sulla costa livornese proprio per la mattina di venerdì.

Il vento forte e il mare mosso, non consentirebbero infatti lo svolgimento in sicurezza né delle operazioni di pulizia dei fondali, né delle simulazioni di salvataggio a mezzo elicotteri ed operatori in mare, ed hanno quindi suggerito di rinviare la giornata. Allo scopo di assicurare comunque le programmate attività laboratoriali e pratiche a favore degli studenti, l’evento è stato posticipato alla riapertura delle scuole. L’occasione potrà essere colta anche come momento di accoglienza dei ragazzi delle classi prime che si approcceranno al nuovo percorso di studi che vedrà, necessariamente, il mare e l’ambiente tra le tante attività didattiche e di educazione civica proposte, oltre che per anticipare le progettualità di tutela ambientale che saranno svolte nel prossimo anno scolastico. Nel ringraziare nuovamente i Dirigenti scolastici, i docenti referenti e gli alunni dei vari Istituti aderenti per la sensibilità dimostrata verso i temi della salvaguardia ambientale e della sicurezza in mare, il Comune di Livorno per il patrocinio concesso e tutti gli Enti e le Associazioni aderenti all’iniziativa, vi aspettiamo ancor più numerosi il 20 settembre.

