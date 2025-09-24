Rinnovato il Direttivo di Confartigianato Trasporti Grosseto 2025 – 2029

Grosseto: Si è svolta venerdì 19 settembre l’assemblea di Confartigianato Trasporti Grosseto, durante la quale è stato rinnovato il Direttivo per il quadriennio 2025-2029.

All’unanimità, Mauro Peruzzi Squarcia è stato confermato Presidente di Confartigianato Trasporto merci c/t Grosseto.

Giovanni Lamioni, Presidente di Confartigianato Imprese Grosseto, e Mauro Ciani, Segretario generale, hanno espresso le proprie congratulazioni: “Ci complimentiamo con Mauro Peruzzi Squarcia per la rinnovata fiducia e con tutto il nuovo Direttivo. La conferma del Presidente è il segno di una guida solida e riconosciuta, capace di rappresentare con competenza e passione le esigenze delle imprese del trasporto artigiano. Siamo certi che, insieme, sapranno affrontare le sfide del settore e continuare a dare valore e forza alla categoria”.

Contestualmente sono stati eletti i consiglieri: Mauro Gabrielli, Emiliano Netti, Maurizio Rosi, Luca Fanesci, Manuel Ciarpi, Francesco Mezzacasa.

Sempre per unanimità, Mauro Gabrielli è stato eletto e confermato vicepresidente provinciale di categoria, mentre Gianluigi Ferrara è stato riconfermato nel ruolo di segretario provinciale di categoria.

Il rinnovo del Direttivo rappresenta un momento significativo per il settore dei trasporti artigiani della provincia, con l’obiettivo di proseguire l’impegno a sostegno delle imprese e affrontare le sfide future della categoria.



