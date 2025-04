Rinnovato il consiglio direttivo dell'Agenzia per lo Sport di Rosignano. E' Francesco Paperini il nuovo presidente

Tutti i nuovi eletti (4 su 10 sono donne) e qualche riconferma

Rosignano: Un nuovo capitolo tutto da scrivere per l'Agenzia per lo Sport di Rosignano con un nuovo presidente, nuovi consiglieri e tante novità decise dall'ultima assemblea elettiva dei soci. A guidare l'Agenzia, attiva dal 2016 sul territorio, è stato scelto all'unanimità Francesco Paperini della Polisportiva Canottieri, fiosioterapista, posturologo, socio fondatore di Fisiopro e membro dello staff medico della nazionale italiana di tennis. Due i vice presidenti : Rebecca Fogli di Taekwondo Rosignano e Mariapaola Berti di CriMa Centro Olistico; cinque consiglieri : il presidente uscente Riccardo Nannetti, Massimo Iacoponi di Avis Ciclismo, Marco Giomi dell'Atletica Rosignano, Salvatore Posillipo di Judo Fujiyama e Roberto Mariani di Efesto, un tesoriere : Valeria Lenzi della Uisp e una segreteria di consiglio : Isa Giudici della Ginnastica Rosignano. Oltre a loro sono stati nominati anche tre membri cooptati , ossia tre professionisti che andranno ad affiancare il consiglio direttivo a seconda dei progetti che verranno portati avanti dall'Agenzia: Luciano Tei, Andrea Leonardi e Luano Casalini e tre probiviri : Paolo Pescia, Maurizio Tempestini e Paola Giuntoli che potranno intervenire in caso di discordie.

Adesso che tutte le cariche sono state decise, nelle prossime settimane si riuniranno per definire ruoli e nuove progettualità, oltre a portare avanti i tanti progetti già in corso dell'Agenzia per lo Sport, una rete di associazioni sportive locali che ha da sempre l'obiettivo di fare squadra e di promuovere lo sport in tutte le sue forme guardando il benessere fisico e all'aggregazione sociale.

"Ringrazio di cuore il vecchio consiglio - ha detto il presidente uscente Riccardo Nannetti -, le associazioni sportive, i tanti professionisti, le varie realtà e tutto il mondo dello sport locale per il lavoro svolto assieme in questi anni, il sostegno e la fiducia che mi hanno concesso. Quello di Rosignano è un ricco e variegato tessuto sportivo, con centinaia di giovani atleti e talenti dello sport. Un territorio che ha davvero enormi potenzialità e sono certo che il nuovo presidente, al quale faccio i migliori auguri di buon lavoro, saprà fare bene".

"Sono cresciuto a Rosignano Solvay, ed è qui che ho scoperto i primi valori dello sport: il rispetto, il sacrificio, il gioco di squadra. Essere chiamato a guidare l'Agenzia per lo Sport del mio territorio - ha spiegato Francesco Paperini - è per me un onore profondo e una grande responsabilità. Credo fermamente che lo sport sia un baluardo fondamentale per la salute psico-fisica delle persone, a ogni età e in ogni fase della vita. Ma credo anche che lo sport sia un linguaggio universale capace di unire le persone, di includere, di far crescere e di dare dignità”.

E ancora: "Come nuovo presidente voglio lavorare a fianco di tutte le associazioni sportive del territorio, ascoltando i loro bisogni, risolvendo i loro dubbi e supportando le loro attività in modo concreto. L'Agenzia deve essere un alleato quotidiano, uno strumento di semplificazione, valorizzazione e stimolazione. Ogni realtà sportiva, anche la più piccola, rappresenta un pezzo prezioso della nostra identità e del nostro tessuto sociale. Lo sport ha la forza di migliorare le persone, e le persone migliorano rendere più forte la comunità. Metterò tutta la mia esperienza e il mio cuore al servizio di Rosignano e delle sue società sportive, con l'obiettivo di rendere lo sport sempre più accessibile, sostenibile e presente nella vita di tutti”.