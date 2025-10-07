Talamone: È stato rinnovato il consiglio direttivo del Consorzio il Molo di Talamone, che raggruppa l’80% dei titolari delle concessioni della darsena in provincia di Grosseto. L’assemblea dei soci, che si è riunita venerdì 3 ottobre, ha eletto i sette nuovi membri dell’organo di controllo dell’associazione consortile. Si tratta dei quattro rappresentanti delle imprese operanti sul porto talamonese Simone Battisti, Ultimino Cecconata, Gregorio Martellini, Cristiano Vada; e dei tre esponenti dei circoli Franco Damato (Circolo della Vela), Leonardo Massai (Yacthing Club), Riccardo Paolini (Circolo Nautico).

Il consiglio direttivo si riunirà nelle prossime settimane per eleggere il nuovo presidente - in sostituzione dell’ammiraglio Sergio Biraghi, che non è stato confermato - e il nuovo vicepresidente.

Il Consorzio il Molto di Talamone ha vinto il ricorso al Tar della Toscana contro il Comune di Orbetello per la gara volta alla trasformazione dell’approdo talamonese in porto turistico. Il 3 dicembre è attesa la pronuncia del Consiglio di Stato, cui si sono appellati l’amministrazione orbetellana e la Società Porto Turistico Talamone, di fatto già venduta alla Sales di Livorno, in virtù di un accordo che impegna gli attuali soci, per lo più operatori locali, a cedere il 70% delle quote al gruppo livornese.