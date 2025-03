Rinnovabili: l’Unione dei Comuni incontra i comitati ambientalisti

Venerdì 28 febbraio la riunione aperta sulla proposta di legge regionale

Manciano: I sindaci invieranno alla Regione Toscana un documento con due richieste principali. L’Unione dei Comuni delle Colline del Fiora ha incontrato venerdì 28 febbraio i comitati ambientalisti per discutere della proposta di legge regionale sulle energie rinnovabili, con particolare attenzione alle aree idonee e non idonee per l’installazione degli impianti. L’incontro, ospitato nella sede comunale di Manciano, ha visto la partecipazione dei sindaci di Pitigliano, Giovanni Gentili, di Sorano, Ugo Lotti, e di Manciano, Mirco Morini, insieme ai rappresentanti dei comitati Maremma Attiva, Pro Montauto, Ambiente Salute Tuscia, Amici della Terra e Terre di Val di Cornia, riuniti sotto il coalizione Tess.

I primi cittadini hanno illustrato due punti chiave ritenuti fondamentali per migliorare la normativa e garantire una maggiore tutela del territorio rispetto all’installazione di impianti di grandi dimensioni. Nel dettaglio, i sindaci hanno sottolineato la necessità che la legge, una volta approvata, si applichi anche alle autorizzazioni già in corso, per evitare che risulti inefficace di fronte alla grande quantità di richieste già presentate ai Comuni. Ancora si chiede che, invece della superficie territoriale espressa in chilometri quadrati, venga considerata la capacità produttiva in megawatt, per garantire un obiettivo energetico concreto.

«Riteniamo che sia giunto il momento per la Regione di prendere una decisione chiara sulla normativa riguardante la transizione energetica e chiediamo risposte concrete su due questioni principali – spiegano i sindaci –. La prima riguarda la definizione della normativa transitoria, mentre la seconda è relativa al livello target da raggiungere per il fabbisogno energetico, oltre il quale non possa essere richiesto nulla di ulteriore. È fondamentale che la Regione fornisca indicazioni chiare e precise su questi temi, per permettere una pianificazione equilibrata e sostenibile».

Queste proposte saranno formalizzate in una lettera ufficiale che i Comuni invieranno alla Regione Toscana all’inizio della prossima settimana, prima che le commissioni regionali affrontino il tema della normativa sulle rinnovabili.

A conclusione dell’incontro, i rappresentanti dei comitati ambientalisti hanno espresso preoccupazione per il futuro dei territori coinvolti: «Ringraziamo i sindaci per questo confronto, ma restiamo molto critici sulla proposta di legge regionale, che non ripartisce equamente le installazioni rinnovabili e presenta diversi punti problematici».

Il dibattito sul futuro delle energie rinnovabili nei territori delle Colline del Fiora resta dunque aperto, con le amministrazioni locali e le associazioni ambientaliste impegnate a garantire un equilibrio tra sviluppo sostenibile e tutela del paesaggio.