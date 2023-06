Rinasce il football americano a Grosseto

Pronto il progetto dei Condor 81ers Grosseto per il rilancio del movimento di football americano in città. Si partirà dal campionato nazionale 7 contro 7 e dal settore giovanile



Grosseto: Da settembre al via gli Open day e i camp di reclutamento per il settore giovanile, dai 12 ai 16 anni, e per la prima squadra, dai 17 anni in poi. Il football americano torna a Grosseto dopo anni di assenza, grazie al progetto dei Condor 81ers Grosseto. Un progetto serio che mette insieme diverse figure professionali, con varie competenze, partendo proprio da chi ha fatto crescere negli anni passati questo sport nella provincia di Grosseto. L’obiettivo è quello di puntare sul reclutamento di giovani, e non solo, che siano in grado di dar vita a un settore giovanile e a una prima squadra che, almeno inizialmente, possa ripartire dal campionato nazionale sette contro sette per crescere nei prossimi anni e puntare alla massima serie.





“Il nostro obiettivo è quello di restituire alla città di Grosseto la squadra di football che per tantissimi anni ha unito sportivi e appassionati – spiega Claudio Pastorelli, responsabile sezione football e flag Condor Grosseto -, partendo proprio da un movimento basato sul settore giovanile. Stiamo creando un percorso che ci permetta, passo dopo passo, di ripartire da una squadra di sette contro sette sviluppando al contempo il settore giovanile per allargare sempre più la rosa di giocatori a disposizione”.

A partire da settembre cominceranno gli allenamenti ufficiali di preparazione al campionato, che partirà a ottobre, e che si terranno sul campo attrezzato di Arcille, gestito dai Condor. Saranno anche fatti open day, giornate di formazione e camp di reclutamento per dare la possibilità a tutti di provare a giocare a football e far parte della squadra di Grosseto. In contemporanea saranno aperti due percorsi di reclutamento: uno per i giovani dai 12 ai 16 anni, che formeranno poi l’ossatura del settore giovanile, e l’altro per i ragazzi oltre i 17 anni e per gli adulti che andranno a formare la prima squadra. Per informazioni sugli orari e sul reclutamento di football americano è possibile scrivere all’indirizzo condorgrosseto@gmail.com oppure chiamare o scrivere tramite Whatsapp al numero 379.1493795 (Claudio).