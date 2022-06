Rimozione dei veicoli in stato di abbandono

Grosseto: Sono in corso già dalla scorsa settimana le attività della Polizia Municipale tese a rimuovere i veicoli in stato di abbandono nel territorio del Comune di Grosseto. Già dai mesi precedenti erano state diverse le segnalazioni che erano arrivate al Comune in cui si evidenziava la presenza di questi veicoli.



È stato tuttavia necessario attendere la firma di una specifica convenzione con le società che si occupano della rimozione dei rottami e della successiva detenzione presso un centro di raccolta prima di procedere alla demolizione come previsto la normativa in materia.

La firma è avvenuta la scorsa settimana tra il settore ambiente che ha seguito tutto l'iter e la società individuata. Subito la polizia municipale si è messa all'opera con le prime rimozioni e procederà così anche nelle settimane a venire fino a completare le criticità segnalate, con l’accertamento delle relative sanzioni nei confronti dei responsabili.





“La nostra amministrazione si dimostra sempre attenta alle segnalazioni fatte dai cittadini e cerca di risolvere tutte le criticità in modo celere e efficiente – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Sicurezza Riccardo Megale -. Ringraziamo le forze dell’ordine che si sono subito messe in moto per rimuovere i veicoli abbandonati e per trovare i responsabili al fine di sanzionarli. Ci auguriamo che questi comportamenti cessino e che i proprietari seguano l’iter corretto nel momento in cui vogliano disfarsi del proprio veicolo”.