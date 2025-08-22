Rimangono incastrati nell'auto che si ribalta su un fianco. Soccorsi dai Vigili del fuoco

Scarlino: Intorno alla mezzanotte i Vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica sono intervenuti nel comune di Scarlino, sul lungomare Garibaldi, la strada che costeggia il porto, per un incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura con due persone a bordo.

Il veicolo, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo ribaltandosi su un fianco. All’interno sono rimasti incastrati due anziani coniugi, la donna 70 anni e l'uomo 77. L’uomo aveva la gamba bloccata tra lo sportello lato passeggero e l’asfalto, mentre la donna era stata sbalzata sul sedile posteriore.

Le operazioni di soccorso sono state particolarmente complesse a causa della posizione dell’auto. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a sollevare parzialmente il veicolo per liberare la gamba dell’uomo e a estrarre entrambi gli occupanti in condizioni di sicurezza. Per la donna è stato necessario rimuovere il lunotto anteriore per penetrare all’interno del mezzo, posizionarla su spinale ed estrarla.

Entrambi sono stati immobilizzati con tavola spinale e consegnati al personale sanitario del 118, che li ha trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto.

Sul posto automedica da Grosseto, due ambulanze della Misericordia di Castiglione della Pescaia, e erano presenti i Carabinieri di Scarlino per i rilievi del caso.