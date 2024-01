Rimandato l’accorpamento degli istituti comprensivi “Don Milani” e “Civinini”

Il sindaco di Magliano in Toscana commenta la decisione che sarà ufficializzata domani nella riunione indetta dalla Regione con Upi e Anci



Magliano in Toscana: Nel decreto Milleproroghe, varato dal Governo, viene rimandato di un anno il dimensionamento scolastico che, sul territorio della provincia di Grosseto, avrebbe portato all’accorpamento dell’istituto “Don Milani” di Orbetello con l’istituto comprensivo “Civinini” di Albinia e Magliano in Toscana.

“Prendiamo atto con favore – dichiara il sindaco di Magliano in Toscana Gabriele Fusini - che la Regione Toscana, in accordo con la Provincia di Grosseto, ha deciso di non portare avanti, proprio in virtù di quanto previsto dal decreto Milleproroghe, il piano di accorpamento degli istituti, mantenendo, quindi, per il prossimo anno scolastico l’autonomia dei due comprensivi. Nel Milleproroghe abbiamo assistito a un ritorno indietro del Governo, che ha ritirato parzialmente il dimensionamento che aveva deciso.

È una novità positiva, che va a tutelare l’interesse degli studenti e delle loro famiglie e quello dei lavoratori e che dovrebbe essere ratificata domani, mercoledì 3 gennaio, nel corso della riunione indetta dalla Regione con Upi e Anci. Una buona notizia per i cittadini del territorio provinciale di Grosseto e del comune di Magliano in Toscana, per la quale ringraziamo il lavoro fatto da Regione e Provincia”. “In questo modo – conclude Fusini – avremo ancora mesi di lavoro per portare a termine quanto previsto dalla riorganizzazione del sistema scolastico, così da poter proseguire il confronto tra tutti gli enti e i soggetti coinvolti e trovare la soluzione più adeguata nell’interesse degli studenti, delle loro famiglie e nella tutela dei posti di lavoro”.