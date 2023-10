Rimandata la ultra maratona dedicata alla memoria di Gildo Carresi

L'evento sportivo avrebbe dovuto tenersi domenica 22 ottobre ma per i danni causati dal maltempo la manifestazione è stata rimandata a data da destinarsi



Follonica: È stata rimandata a data da destinarsi la la ultra maratona 1° memorial Gildo Carresi “6 ore del Centenario Città di Follonica” che avrebbe dovuto tenersi domenica prossima, 22 ottobre sul lungomare di Follonica. Presto verrà annunciata una nuova data dell'evento organizzato dall'Atletica Rivellino Piombino, in collaborazione con Atletica Follonica e con il Patrocinio del Comune di Follonica.

Le iscrizioni si potranno effettuare sul sito https://www.endu.net/it/events/6ore-del-centenario-di-follonica/. Programma e regolamento su www.costaetruschirun.it o www.iutaitalia.it. Info: 3357507897, 3338543567, 3425901693.