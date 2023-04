Rimandata la ciclopasseggiata del 1 maggio

“Grintosa-la strapedalata maremmana” viene rinviata a domenica 4 giugno.



Grosseto: Le avverse previsioni meteo hanno spinto l’Amministrazione comunale e gli organizzatori dell’evento a rimandare la prima scampagnata ciclistica stagionale. “La cura e l’organizzazione dell’iniziativa meritano un palcoscenico di sole e serenità- commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Turismo Riccardo Megale – Purtroppo tutti i siti di previsioni metereologiche concordano sull’altissima probabilità di pioggia lunedì 1 maggio. Siamo quindi costretti a posticipare l’appuntamento.”

Il programma resta invariato, così come la metodologia di iscrizione. Per chi ha già aderito e si trova in difficoltà a partecipare il 4, oppure per chi ha bisogno di ricevere informazioni invitiamo a visitare il sito www.grintosagr.it.

foto di repertorio