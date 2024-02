Rigenerazione Urbana, Spadi: Dalla Regione arrivano 2 milioni per quattro comuni provincia Grosseto

Al centro dei progetti il miglioramento della qualità della vita delle comunità. Donatella Spadi PD: sempre premiata la qualità e la sostenibilità dei progetti

Firenze: Grazie alle risorse aggiuntive stanziate dalla Giunta Regionale, circa 10 milioni di euro, ed alla firma, che avverrà a breve, dell’accordo con Il Governo sul Fondo di Sviluppo e Coesione, arriverà una seconda trance di fondi europei destinati a progetti di “Rigenerazione Urbana” per comuni toscani fino a 20mila abitanti. “Un lavoro straordinario fatto dalla Regione, dichiara la consigliera regionali Pd Donatella Spadi, che premia la qualità dei progetti nel solo interesse dele comunità.

Quasi 2 milioni di euro, questa la cifra che andrà a sostenere progetti specifici di quattro comuni della provincia di Grosseto: Monterotondo Marittimo, Roccastrada e Gavorrano e Montieri. A Monterotondo Marittimo con 400 mila euro si interverrà sulla viabilità pedonale con un per percorso sensoriale tra via Magenta e via Garibaldi; A Roccastrada il finanziamento sarà di 600mila euro per far partire la rigenerazione dell’edifizio ex Opera pia Contessa Nella; A Gavorrano arriveranno 600mila euro per la ristrutturazione dell’edificio ex Bagnetti che permetterà di ospitare vari uffici comunali, infine il comune di Montieri cona è prevista la ristrutturazione del palazzo comunale dove verranno ospitati servizi culturali e multifunzionali .

Il processo di rigenerazione urbana avviene tramite interventi di recupero a livello di infrastrutture e servizi, limitando il consumo di territorio a tutela della sostenibilità ambientale. Rigenerare permette inoltre alla comunità di riappropriarsi e di rivivere nuovamente gli spazi rigenerati, con evidenti miglioramenti nella qualità della vita e nella sfera sociale, economica e ambientale. Credo, conclude la consigliera Spadi, che questo percorso virtuoso sia fondamentale per far arrivare il cambiamento e lo sviluppo direttamente nei territori, partendo dai piccoli progetti condivisi con le istituzioni locali. La Regione Toscana, ancora una volta, dimostra di essere vicina ai propri cittadini e di saper interpretare nel modo giusto il proprio ruolo senza sottostare a logiche di tendenza politica.”