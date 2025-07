Riforma Pac, Confagricoltura Toscana: “Attacco al futuro della nostra regione, partiti e istituzioni toscane protestino con noi”

Il presidente Marco Neri e il Piano della Commissione Europea: “Così si penalizzano le aziende più produttive e si condannano Toscana e Italia alla dipendenza agroalimentare”

Firenze: “Quello presentato dalla Commissione Europea è un piano sbagliato, che rischia di compromettere non solo la tenuta delle imprese agricole toscane, ma l’intero equilibrio economico e territoriale della nostra regione”.

A dirlo è Marco Neri (foto cover), presidente di Confagricoltura Toscana, commentando la proposta avanzata dalla presidente Ursula von der Leyen di accorpare la Politica Agricola Comune all’interno di un Fondo Unico europeo, con il conseguente taglio del 20% delle risorse destinate all’agricoltura.

“Penalizzare l’agricoltura – prosegue Neri – significa colpire direttamente le aziende più strutturate, quelle che lavorano meglio, che producono di più e che si confrontano ogni giorno sui mercati esteri. In questo modo l’Europa ci rende più deboli e ci consegna nelle mani delle importazioni estere, lasciando la nostra alimentazione alle scelte di altri Paesi, a cominciare da quelle dell’amministrazione Trump”.

“Le conseguenze di questo piano non riguardano solo gli imprenditori e i lavoratori agricoli, ma tutti i toscani, che pagheranno cara questa furia tecnocratica contro l’agricoltura – continua il presidente – perché dove non c’è agricoltura non c’è cura del paesaggio, non c’è manutenzione del territorio, non c’è prevenzione del dissesto”.

Per questo il presidente di Confagricoltura Toscana lancia un appello alle istituzioni e alle forze politiche della regione: “Noi ci faremo sentire in tutte le sedi – conclude Neri – e invitiamo da subito partiti, sindaci, consiglieri regionali, giunta regionale (è di ieri la presa di posizione della vicepresidente Saccardi, che apprezziamo) e parlamentari a unirsi a noi. Al di là degli schieramenti, è il momento di difendere l’agricoltura toscana e con essa il futuro della nostra regione”.