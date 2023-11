Rifondazione Comunista: "Grosseto ancora alla ribalta per demeriti della maggioranza"

Grosseto: «Ancora una volta - si legge nella nota del circolo di Grosseto “Vittorio Stefanini” del Partito della Rifondazione Comunista - Grosseto sale alla ribalta nazionale e ancora una volta non per meriti ma assoluti demeriti del consigliere comunale di maggioranza Andrea Vasellini che in un lasso di tempo molto limitato si è reso tristemente protagonista di episodi assolutamente vergognosi, specie quando provengono da una persona che ricopre un ruolo istituzionale.



Ma andiamo con ordine.

Durante la manifestazione a difesa del diritto di aborto della settimana scorsa in piazza Dante il consigliere Vasellini ha tentato di zittire una manifestante intimandogli di fare silenzio e apostrofandola con un vergognoso e offensivo “A cuccia!” mimando il gesto del silenzio. Successivamente risponde poi alla contestazione di un ragazzo del collettivo Kairos inviando allo stesso come risposta l'immagine di una cuccia di cane.

Infine, forse per spirito di emulazione verso il suo mentore, il sindaco Vivarelli Colonna, pubblica un post dove sbeffeggia Rosy Bindi e Elly Schlein paragonandole a mostri della festa di Halloween. Ci chiediamo come sia possibile che un cittadino e ancor di più una cittadina possa sentirsi rappresentato da chi dimostra un tale disprezzo e arroganza verso l’universo femminile e chissà se il consigliere è abituato a rivolgersi a qualunque donna che non condivida il suo pensiero dicendogli di stare a cuccia e intimando di fare silenzio?

Un atteggiamento del genere aggressivo e offensivo ci preoccupa e non poco e pensiamo debba portare a una mobilitazione per chiedere le dimissioni del consigliere Vasellini; certi atteggiamenti non sono tollerabili tanto meno se protagonista ne è un rappresentante delle istituzioni che sta dimostrando di essere assolutamente inadeguato al ruolo che ricopre. Grosseto e la sua cittadinanza non lo meritano».