Rifondazione Comunista: "Dispiegamento di forze sproporzionato e ingiustificato"

Grosseto: «Una scena desolante e raccapricciante - racconta in una nota il Circolo Vittorio Stefanini di Rifondazione Comunista Grosseto - quella che si è manifestata ieri davanti agli occhi di decine di grossetani increduli e decisamente indignati; una situazione che rimanda tristemente la mente ad alcuni episodi successi negli Stati Uniti, stavolta per fortuna l'esito è stato meno tragico ma veniamo ai fatti in questione. In 6 agenti della polizia municipale ma c'è chi afferma siano stati molti di più si avventano su un ragazzo che suona in piazza Socci colpevole secondo la versione ufficiale di avere lanciato una stampella verso un agente anche se molte testimonianze presenti affermano che tutto ciò non sia mai avvenuto, lo bloccano lo buttano a terra ponendosi sopra di lui impedendogli di muoversi e sicuramente compromettendo in parte anche la capacità di respirare. A questo aggiungiamo altri fatti nel quale nelle nostre spiagge la municipale si lancia all'inseguimento di un anziano colpevole di vendere asciugamani.

Non vogliamo entrare nel merito sia del ragazzo che suona e dell'anziano signore che vende asciugamani in spiaggia, se abbiano violato delle regole o meno e se così fosse non giustifichiamo questo; vogliamo però portare l'attenzione su altro, un dispiegamento di forze assolutamente sproporzionato e ingiustificato per quelle situazioni tutto questo mentre la città ha oramai intere zone completamente fuori controllo in balìa di spaccio, liti furibonde, ubriachi molesti e così via; non ci sentiamo però di vedere lo stesso atteggiamento da sceriffi verso che pericoloso potrebbe esserlo veramente. Ci chiediamo se è questa la sicurezza tanto propinata da questa amministrazione comunale ovvero manifestazioni di forza verso soggetti assolutamente non pericolosi così tanto per mettersi in evidenza ogni tanto e assoluta assenza e volontà di proteggere la cittadinanza dove il pericolo può essere reale, ognuno ne tragga le proprie conclusioni, per noi è una bocciatura assoluta un fallimento sul piano umano, sociale e amministrativo».