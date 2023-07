Rifiuti, Mondei risponde a Fratelli d’Italia

Gavorrano: "Ringraziamo Fratelli d’Italia di Gavorrano per la segnalazione delle difficoltà nella raccolta dei rifiuti riscontrate sul territorio comunale e cogliamo l’occasione per informare i Consiglieri di opposizione, che non hanno minimamente provveduto ad informarsi in merito agli interventi programmati dall’Amministrazione per migliorare il servizio.

Segnaliamo che, infatti, in questo primo mese di attività l’amministrazione ha provveduto a confrontarsi con Sei Toscana per l’efficientamento della gestione di raccolta attraverso la richiesta di implementazione del numero dei cassonetti e degli interventi di igienizzazione di strade, piazze, aree verdi e bidoni, l’aumento dei giri di ritiro dei rifiuti e la pulizia delle caditoie e la riattivazione delle fototrappole, a far data dal primo luglio. Necessaria implementazione riguarderà anche la campagna di sensibilizzazione sul tema della raccolta differenziata e l’abbandono degli ingombranti. In questi 30 giorni, infatti, amministrazione ed uffici sono stati costretti a chiedere oltre 15 interventi di ritiro di ingombranti abbandonati su terreno pubblico. Lontani dal ritenere che un’azione repressiva sia da sola sufficiente a risolvere il problema del mancato rispetto dell’ambiente, è intenzione di questa amministrazione fornire al cittadino la piena conoscenza degli strumenti a sua disposizione, nell’ottica della collaborazione allo sviluppo della sostenibilità e della cura ambientale.

I temi Ambientali sono infatti una priorità di questa amministrazione. Termino con l’informare l’opposizione, altresì, che dopo un temporaneo rallentamento, causato dalle piogge che hanno notoriamente caratterizzato lo scorso mese di giugno e dal ritardo nella consegna dei materiali, il Centro di raccolta alle Basse di Caldana, i cui lavori sono iniziati solo pochi mesi fa, vedrà in questi giorni la realizzazione degli impianti elettrici e procederà regolarmente con lo stato di avanzamento dei lavori per il completamento dell’opera. Tali i fatti, pur comprendendo il minor impegno che richiede il limitarsi a denunciare e propagandare rispetto a quello di avanzare proposte fattive e risolutive dei problemi che si riscontrano e pur sapendo che questo è comunque l’atteggiamento tipico del populismo politico consolidato, invitiamo i consiglieri di opposizione a fare quel salto di qualità nello svolgimento del loro mandato, peraltro dichiarato in sede di insediamento, teso alla propositività e del confronto", conclude l'assessore all'ambiente Francesca Mondei.