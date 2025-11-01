Rifiuti e disservizi, Sei Toscana risponde

Grosseto: In merito a quanto dichiarato agli organi di stampa dal Sindaco Vivarelli Colonna e dall’Assessore Vanelli, Sei Toscana intende confermare il proprio impegno al fianco dell’amministrazione comunale e dei cittadini di Grosseto nel risolvere le problematiche segnalate.

E’ in corso proprio in questi giorni un’analisi approfondita di questioni che troveranno presto una definizione. L’interlocuzione pertanto è aperta e gli scambi tra i rispettivi uffici sono continui e volti alla rilevazione e risoluzione delle criticità. L’obiettivo del miglioramento del decoro urbano e dei servizi al cittadino è comune e condiviso dal gestore.

