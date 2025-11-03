Ricorrenza del 4 novembre, giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate

Il Comune di Scarlino celebra anche quest’anno il 4 novembre, giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, con una cerimonia dedicata al ricordo dei caduti e alla riflessione sui valori di libertà e di coesione che fondano la Repubblica.

Scarlino: Le iniziative si terranno martedì 4 novembre 2025 e prevedono la posa di tre corone d’alloro nei luoghi simbolo del territorio comunale: alle 9.30 in piazza Garibaldi al monumento dedicato all’eroe dei due mondi, alle 9.45 alla lapide dei caduti in via Roma, nei pressi della stazione dei Carabinieri, e alle 10.15 in piazza dei Caduti a Scarlino Scalo.

Il sindaco Francesca Travison sottolinea come questa giornata rappresenti un momento di profonda riconoscenza verso coloro che hanno sacrificato la propria vita per la patria e per la libertà. «Il 4 novembre – dichiara – ci invita a ricordare chi ha combattuto per unire l’Italia e a rinnovare il nostro impegno come cittadini, consapevoli del valore della memoria e dell’importanza di trasmettere alle nuove generazioni il senso di appartenenza alla nostra comunità nazionale».



