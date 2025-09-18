Ricordo di Gigi Albonetti, amico e compagno di tante battaglie

Un impegno instancabile per la città e una passione autentica per la politica, vissuta con entusiasmo, rispetto e amicizia. Il ricordo di Dario Viti.

Castiglione della Pescaia: "Ad esequie avvenute nel rispetto della volontà espressa, desidero rendere omaggio a un amico e compagno di tanti anni in politica: Luigi Albonetti, tutti lo chiamavano Gigi. La sua dedizione si è dimostrata ancora una volta durante il suo mandato come Consigliere Comunale (1990-2000), con un impegno encomiabile nella ripulitura dei fondali e dell'imboccatura del nostro Porto Canale. Quel lavoro, ancora oggi riconosciuto, resterà il suo simbolo.

Ma con lui ho vissuto uno dei periodi più intensi e sfidanti della politica locale, quando ha rivestito il ruolo di Segretario della sezione PD locale. Ricordo con vividezza la battaglia elettorale a sostegno della candidatura a Sindaco dell’attuale Assessore Susanna Lorenzini, durante il secondo mandato della Faensi. Fu una campagna ricca di emozioni e contrasti: da un lato, Lorenzini e il suo gruppo di giovani donne (Support Girl) avevano infuso entusiasmo e un’energia contagiosa che difficilmente si era vista prima; dall’altro, una parte del partito si opponeva all’allargamento delle alleanze, non gradendo l’allargamento ad una lista civica vicina all’allora Presidente della Provincia Ciani e a esponenti più moderati, posizionati storicamente al centro-destra.

Ovviamente era una battaglia difficile da vincere contro un Sindaco al secondo mandato che aveva tutti i pronostici a favore, ma quell'entusiasmo e quella gioiosa capacità di trascinare la gente, a distanza di vent'anni, è tutt'ora, vivo nelle menti e negli occhi di chi ancora ricorda e ne ha vissuto i momenti salienti, rimane a testimoniante del fatto che le campagne elettorali si possono anche perdere, ma è diverso quando il ricordo è ancora così nitido ed entusiasmante.

L’ho voluto ricordare in quegli anni di battaglia e di contrasti interni, ma comunque di politica vera e rispetto reciproco.

Ciao Gigi, buon viaggio."

Dario Viti



